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Il pareggio contro il Torino, le dichiarazioni di Palladino e quelle di Bernardeschi, pagelle e tanto altro: Bologna, le notizie di sabato 19 settembre

Bologna – Le principali notizie di sabato 19 settembre: la partita con il Torino, la prima di Palladino, pagelle, dichiarazioni e curiosità

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18 secondi fa

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Federico Bernardeschi durante Bologna-Inter 2025/26 (© Damiano Fiorentini)
Federico Bernardeschi durante Bologna-Inter 2025/26 (© Damiano Fiorentini)
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Esordio con pareggio per Palladino. Il nuovo allenatore del Bologna impatta sul Torino di Ignazio Abate: 1-1 il risultato finale al Dall’Ara. Le notizie principali provengono proprio dalla partita di oggi pomeriggio.

Qui la cronaca del match.

Bernardeschi Re Mida e le altre notizie sul Bologna

Federico Bernardeschi si conferma calciatore simbolo di questa squadra. Con il rientro di Orsolini, subentrato quest’oggi a partita in corso, il Bologna ne gioverà in estro e concretezza offensiva. Di contro l’errore di Skorupski (beccato dal pubblico del Dall’Ara su un rinvio sbilenco), apre scenari di riflessione all’interno dello staff tecnico.

Clicca qui per le pagelle di Bologna-Torino.

Qui la nostra analisi sui primi accorgimenti tattici del neo allenatore.

Raffaele Palladino nuovo allenatore del Bologna Fc 1909 (@1000 Cuori Rossoblu)

Raffaele Palladino (@1000 Cuori Rossoblu)

Le dichiarazioni dei protagonisti

Al termine della partita, nonostante l’amarezza per il risultato finale, Palladino e Bernardeschi si sono presentati ai microfoni dei giornalisti per rispondere alle domande dei presenti.

Qui le dichiarazioni del numero dieci.

Le prime impressioni a caldo del neo allenatore rossoblù.

La situazione Skorupski

Il pareggio del Torino, siglato da Kulenovic, spegne definitivamente le velleità di successo rossoblù. L’errore grossolano di Skorupski posticipa il possibile primo successo in questo campionato per la squadra allenata da Palladino.

Ne abbiamo scritto qui.

 

 

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