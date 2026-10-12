La moviola di Lecce-Bologna: gli episodi che hanno condizionato la gara

Il Bologna ottiene la prima vittoria stagionale al Via del Mare di Lecce, ma questa volta a sollevare non pochi dubbi sono le decisioni dell’arbitro Pairetto. La partita finisce 1-2 per i rossoblù grazie alle reti di Enem e Orsolini, ma il possibile rigore non concesso ai padroni di casa e il fallo commesso da El Azzouzi avrebbero potuto ribaltare la partita. Tanti gli errori che hanno inciso sull’esito partita: vediamoli uno ad uno.

Lecce-Bologna, il mancato rigore

Il primo episodio riguarda il rigore tolto al Lecce. Massimo Pessina esce su Esteban e l’arbitro Pairetto indica il dischetto degli undici metri. Ma la decisione viene immediatamente revocata: il fischietto indica punizione per una precedente trattenuta dello stesso Esteban su Casale al limite dell’area. Una “trattenutina” per Edmondo Pinna, penna di Stadio.

El Azzouzi, fallo da espulsione?

Il secondo riguarda l’intervento di El Azzouzi ai danni di Ndri. Un fallo ingiustificabile, che avrebbe potuto mettere a repentaglio l’incolumità dell’avversario. Tuttavia, la gamba del centrocampista rossoblù non è completamente tesa e il piede non a martello. Decisione finale: cartellino giallo.

La stessa identica scena si era verificata poche ora prima durante Como-Roma, quando Malen è entrato a gamba tesa su Kaiki. In quel caso, l’arbitro aveva optato correttamente per il cartellino rosso.

Pairetto bocciato: non c’è uniformità

L’ultimo errore è quello commesso dall’arbitro e dal VAR sul calcio d’angolo trasformato in rimessa dal fondo. L’ultimo tocco è di Coulibaly, ma il VAR fa overrule e assegna la rimessa dal fondo al posto dell’angolo. Pairetto fa il segno del VAR e indica il fondo. Per Stadio, il voto è 5: anche in occasione di Lecce-Bologna, l’uniformità sembra molto lontana.

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