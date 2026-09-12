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Napoli-Bologna, ecco i convocati: due assenze pesanti per Tedesco

Un attaccante, un portiere e un difensore si fermano all’ultimo

Pubblicato

2 minuti fa

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Artem Dovbyk in Bologna vs Lazio (@Damiano Fiorentini)
Artem Dovbyk in Bologna vs Lazio (@Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)
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Come di consueto, subito dopo la conferenza stampa dalla plancia di Casteldebole arrivano anche i convocati. Questa volta, l’organico scelto da mister Tedesco presenta tre assenze obbligate, oltre a quelle di Orsolini ed El Azzouzi. Resteranno infatti ai box Nadir Zortea, Ukko Happonen e Artem Dovbyk, come preannunciato dallo stesso allenatore poco fa in esclusiva ai giornalisti.

Per approfondire:

Napoli-Bologna, ecco i convocati: due assenze pesanti per Tedesco

Ecco il comunicato della società pre Napoli-Bologna:

Questo l’elenco dei convocati di Domenico Tedesco per domani.

Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Theate, Vitik.Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.

Piccoli e Dovbyk

Artem Dovbyk e Roberto Piccoli contro la Lazio: la prima di campionato ha sancito la loro prima gara di coppia (Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu

Tre assenti

Mentre Happonen va valutato nei prossimi giorni per un risentimento all’adduttore destro, Zortea e Dovbyk sono stati tenuti a riposo. Per quanto riguarda l’ucraino, il mister ha parlato di «un piccolo fastidio, il medico ha detto di non rischiare». L’ex Cagliari, invece, sarà sostituito da Holm, che già nelle ultime giornate si era preso con forza la titolarità.

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