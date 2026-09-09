Napoli-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv, probabili formazioni

A una settimana dalla prima gara “utile” del Bologna, in casa, contro il Sassuolo, da cui i rossoblù hanno ricavato il primo punto della loro stagione, la squadra di Tedesco va a Napoli. Al Maradona, al squadra felsinea cerca ulteriori progressi con l’obiettivo di fare il colpo grosso.

Di fronte, troveranno un Napoli che arriva da due ko di fila in Serie A contro Como e Inter. I rossoblù vogliono dunque dare continuità cercando di approfittare di questo momento di difficoltà della squadra partenopea, guidata da quest’anno da Max Allegri.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Napoli e Bologna.

Napoli-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 4^ giornata;

Partita: Napoli-Bologna;

Data: domenica 13 settembre 2026;

Orario: 18:00;

Luogo: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli;

Canale TV: Zona DAZN, Sky Sport Calcio;

Piattaforma streaming: DAZN, SkyGo, NOW TV.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gilmour; Politano, Højlund, Alisson Santos. Allenatore: Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Theate, Miranda; Amondarain, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Domenico Tedesco.

Il momento di Bologna e Napoli

Il Bologna cerca la svolta della sua stagione contro il Napoli. Il pareggio con il Sassuolo ha sottolineato i problemi difensivi della squadra di mister Tedesco, ma ha anche mostrato le capacità di Piccoli e Dovbyk. I due centravanti hanno segnato il loro primo gol stagionale e ora sperano di ripetersi.

In panchina, al Maradona, Tedesco non ci sarà. A causa delle proteste del finale, il tecnico rossoblù si è beccato un rosso e due giornate di squalifica. Una decisione pesante che ha coinvolto anche il presidente Joey Saputo inibito fino alla fine del mese di settembre. Sarà comunque banco di prova per lo staff del nuovo allenatore rossoblù.

Dall’altra parte Massimiliano Allegri con il suo Napoli non può sbagliare contro il Bologna, perché l’ambiente napoletano lo ha accolto con scetticismo e le prime uscite non lo stanno aiutando. L’assenza di McTominay sarà uno svantaggio piuttosto importante per la squadra partenopea e bisognerà capire come compenserà questa mancanza.

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