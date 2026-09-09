Bologna, si va verso il ricorso per la squalifica di Tedesco

La notizia del martedì post Bologna-Sassuolo è stata la stangata ai danni di Domenico Tedesco e Joey Saputo, tutto fuorché soddisfatti di certe decisioni arbitrali prese dal direttore di gara Di Bello. Le proteste, durante e dopo la gara, hanno portato a due giornate fuori per il tecnico e a un’inibizione fino al 30 settembre per il patron. Se per quest’ultima la società non è intenzionata a procedere, lo farà invece per il proprio allenatore: forse, però, non basterà per ridurre la squalifica.

Bologna, ricorso per Tedesco: si tenta di togliere una giornata

Non è stato un bell’inizio settimana per il Bologna, quantomeno fuori dal calcio giocato. E la motivazione è la decisone presa dal Giudice Sportivo nella giornata di ieri: squalificato per due turni Domenico Tedesco, a causa dell’espulsione arrivata al 93′ di Bologna-Sassuolo, e inibizione fino al 30 settembre per il presidente Joey Saputo, protagonista anch’esso di proteste verso l’arbitro Di Bello dopo il triplice fischio.

Secondo Matteo Dalla Vite, sul pezzo odierno pubblicato su La Gazzetta Dello Sport, i Rossoblù non hanno intenzione di agire per quanto riguarda il provvedimento ai danni di Saputo, ma su quello ai danni del proprio allenatore sì. La società Felsinea con tutta probabilità presenterà ricorso per ridurre almeno di una giornata la squalifica di Tedesco, così da averlo sulla panchina per il match contro il Torino.

Non troppe speranze?

Sempre Dalla Vite, però, nel raccontare del possibile ricorso che presenterà il Bologna per il proprio allenatore, aggiunge una postilla. E cioè che lo stesso Tedesco, come riportato dal comunicato, avrebbe proseguito le sue proteste nello spogliatoio, e per questo motivo il ricorso, se presentato, potrebbe anche cadere in un nulla di fatto. Queste, però, sono solo ipotesi: i Rossoblù, con tutta probabilità, faranno di tutto per non rivedere Tedesco in panchina solo dopo la sosta.

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