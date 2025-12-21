Italiano prepara la formazione per la Finale tra scelte obbligate e possibili rientri

Sono passate poche ore dal calcio di rigore mandato a rete da Ciro Immobile contro l’Inter ma è già tempo di vigilia per la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna e così di toto formazioni. Ieri i rossoblù si sono divisi tra seduta di scarico in piscina per chi ha giocato di più e partitella d’allenamento per gli altri. Oggi però sarà tempo di rifinitura e il gruppo tornerà tutto insieme sul verde di Riad.

Le scelte obbligate per Italiano

In porta ancora spazio per Ravaglia, che contro l’Inter è stato MVP così Skorupski prosegue il suo recupero, ancora ieri ha svolto un allenamento differenziato. Poca scelta anche tra i centrali dove le alterative a Lucumì ed Heggem al momento non ci sono e ai due verrà chiesto un extrasforzo.

Anche in mezzo al campo uno tra Pobega e Moro partirà ancora dal primo minuto, con l’ex Milanista in vantaggio sul croato. Sulle fasce ancora Orsolini dal primo minuto anche per via dell’infortunio di Bernardeschi che in semifinale era partito però a sinistra. Altra connferma sulla trequarti con Odgaard verso la conferma da titolare.

I ballottaggi

Se i centrali di difesa sono contati Italiano ha invece scelta tra i terzini. Uno tra Holm e Miranda potrebbe infatti partire dalla panchina lasciando spazio a Lykogiannis o Zortea. A centrocampo come detto sembra andare verso il riposo un Moro apparso visibilmente stanco nel finale di gara contro l’Inter, al suo posto ci sarebbe il ritorno da titolare per Lewis Ferguson.

Il ballottaggio più intrigante riguarda forse quello tra Rowe e Cambiaghi sulla fascia sinistra dell’attacco. Entrambi hanno giocato da subentrati: l’inglese ha sostituito Berna al 40esimo mentre l’azzurro Orsolini al 63esimo. Sarà ovviamente il tecnico rossoblù a decidere chi sarà più adatto per spingere l’offensiva da subito e chi tenere invece per spaccare il match nel secondo tempo.

Ballottaggio a tre invece in avanti: Immobile parte dietro ma sarà probabilmente il subentrate certo per l’ultimo quarto d’ora di gara. Tra Castro e Dallinga invece sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare ancora l’argentino che con la sua pressione sui difensori e la mediana è cruciale nel pressing asfissiante dei felsinei.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

