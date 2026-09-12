La conferenza di Tedesco e i nuovi assenti verso Napoli: Bologna, tutte le notizie del 12 settembre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC ruotano soprattutto attorno alla sfida che si disputerà domani contro il Napoli. Domenico Tedesco ha presentato la partita in conferenza stampa, parlando della sfida con Allegri, degli equilibri ancora da trovare e delle condizioni della squadra. Intanto sono arrivati i convocati della sfida, e purtroppo notizie notizie non positive dalla Primavera, battuta 5-3 dal Sassuolo.

La conferenza stampa di Domenico Tedesco pre Napoli

Domenico Tedesco ha presentato Napoli-Bologna alla vigilia della trasferta al Maradona. L’allenatore rossoblù non considera la squadra in difficoltà, al di là di una classifica ancora da migliorare, e vede nella sfida contro gli uomini di Allegri un’occasione per misurarsi contro una grande squadra.

Il tecnico ha spiegato di aver chiesto ai suoi giocatori «personalità e intensità», sottolineando però la necessità di trovare il giusto equilibrio tra le due componenti.

Qui tutte le dichiarazioni di Tedesco alla vigilia di Napoli-Bologna.

Bologna FC, convocati e notizie sugli assenti, tre in più

Dopo la conferenza sono arrivati anche i convocati per la trasferta di Napoli. Oltre agli infortunati Orsolini ed El Azzouzi, Tedesco dovrà rinunciare a Zortea, Happonen e Dovbyk. Per l’attaccante ucraino si tratta di una scelta precauzionale: ha accusato un piccolo fastidio e lo staff medico ha preferito non rischiare. Zortea, invece, sarà sostituito da Holm, mentre Happonen dovrà essere valutato nei prossimi giorni.

Tra le novità c’è anche la possibile chance per Jay Enem, convocato e candidato all’esordio. Tedesco ha parlato positivamente del giovane attaccante, pur invitando alla prudenza nei giudizi.

Qui l’elenco completo dei convocati per Napoli-Bologna.

Primavera, altro ko: il Sassuolo vince 5-3

Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera di Paolo Morrone. Dopo il ko contro l’Inter, il Bologna cade contro il Sassuolo al termine di una partita ricca di gol: i neroverdi si impongono 5-3.

I rossoblù erano riusciti a portarsi avanti al 13’ con Lo Monaco, ma la reazione dei padroni di casa è stata immediata. Nella ripresa il Bologna ha provato a riaprire la partita, arrivando fino al 4-3. Il Sassuolo ha però chiuso definitivamente i conti al 61’, impedendo alla squadra di Morrone di trovare il successo dopo la sconfitta contro l’Inter.

Qui il racconto completo di Sassuolo-Bologna Primavera.

Bologna, altri infortuni anche in casa Napoli: si ferma Anguissa

Non arrivano buone notizie nemmeno per il Napoli. Alla lista degli indisponibili si aggiunge Anguissa, già in dubbio nei giorni scorsi.

Per il centrocampista ex Fulham è stata scelta la via della prudenza e non sarà quindi a disposizione per la sfida contro il Bologna. Una nuova assenza per Massimiliano Allegri alla vigilia di una partita che vedrà entrambe le squadre presentarsi con diversi problemi di formazione.

Qui tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del Napoli.

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