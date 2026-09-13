Il Bologna torna al Maradona con un desiderio: prolungare una serie di risultati che contro il Napoli, negli ultimi incroci di Serie A, ha regalato principalmente sorrisi. Due vittorie consecutive nella passata stagione hanno cambiato il recente bilancio della sfida e ora i rossoblù cercano il terzo capitolo della serie.

Ma non è finita, perché – come riporta Davide Centonze su Più Stadio – è un’impresa che manca da quasi novant’anni: l’ultima volta risale infatti al 1937, quando il Bologna arrivò addirittura a cinque successi consecutivi contro i partenopei.

Napoli-Bologna: il Maradona sorriderà ancora ai rossoblù?

Il precedente più recente in casa del Napoli sorride alla squadra rossoblù. L’11 maggio scorso, quando la stagione era ormai agli sgoccioli, il Bologna trovò comunque le motivazioni per imporsi al Maradona.

Bernardeschi aprì le marcature dopo appena nove minuti con una splendida conclusione, poi Orsolini raddoppiò dal dischetto su rigore procurato da Miranda. Il Napoli accorciò con Di Lorenzo prima dell’intervallo e pareggiò a inizio ripresa con Alisson Santos. Quando il 2-2 sembrava ormai scritto, fu Rowe a decidere la partita con un’acrobazia nel finale.

Dal 2-0 del Dall’Ara al nuovo incrocio

Ancora più netta era stata la vittoria dell’andata, il 9 novembre al Dall’Ara. Il 2-0 firmato da Dallinga e Lucumí fu il risultato di una prestazione di grande intensità, di una squadra in grado di mantenere la pressione altissima anche nei minuti finali. Quella sera il Bologna sembrava poter guardare molto lontano, prima che la stagione prendesse una direzione diversa.

Tedesco cerca i suoi nuovi protagonisti

Oggi, però, è cambiato (quasi) tutto. Dei cinque gol segnati nelle due vittorie è rimasto soltanto Bernardeschi: Dallinga, Lucumí e Rowe hanno salutato Bologna, mentre Orsolini è indisponibile. Tedesco dovrà quindi trovare dei nuovi protagonisti per provare a scrivere un’altra pagina favorevole contro il Napoli. E farlo significherebbe anche trovare quella prima vittoria stagionale ancora sfuggita dopo i ko con Lazio e Atalanta e il pari acciuffato in extremis contro il Sassuolo.

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