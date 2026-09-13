Verso Napoli-Bologna: le mosse di Tedesco per la formazione

Tedesco cerca con determinazione la via della continuità in vista della prossima e delicata trasferta sul campo del glorioso stadio Maradona. L’allenatore intende confermare l’ossatura della squadra titolare che ha pareggiato contro il Sassuolo nell’ultimo turno, pur valutando attentamente alcune importanti novità di formazione.

Come riportato oggi dal giornalista Dario Cervellati su Stadio, la priorità assoluta dello staff tecnico è mantenere l’equilibrio tattico mostrato nelle ultime uscite. Bisogna inserire, però, i tasselli giusti per sorprendere gli avversari e trovare una vittoria di grande prestigio esterno.

I ballottaggi in difesa e il ritorno di Bernardeschi

Tra i reparti maggiormente sotto osservazione c’è sicuramente la retroguardia. Nello specifico, Helland e Theate partono come grandi favoriti per occupare i due posti da titolari al centro della difesa. A completare le opzioni arretrate ci sono Heggem e Vitik, destinati inizialmente a partire dalla panchina, salvo colpi di scena o ripensamenti dell’ultima ora da parte dello staff.

Sulla fascia destra, invece, Federico Bernardeschi rappresenta un punto fermo assoluto nello scacchiere tattico, soprattutto dopo il pesante forfait per infortunio di Orsolini, fermato da un fastidioso problema ai flessessori della coscia sinistra, e la cessione estiva di Rowe all’Atalanta.

Le scelte di Tedesco a centrocampo e sulla trequarti

Le valutazioni del tecnico rossoblù non si fermano al reparto arretrato, ma toccano profondamente anche la zona nevralgica del campo. Lewis Ferguson dovrebbe riavere regolarmente il suo posto da titolare in mezzo al campo, garantendo dinamicismo, fosforo e leadership indispensabili. Per completare la mediana, le opzioni al vaglio comprendono Tommaso Pobega, candidato forte a una maglia dal primo minuto, oltre ai vari Amondarain, Libra e Moro che restano pronti a subentrare.

Sulla trequarti, intanto, crescono sensibilmente le quotazioni di Jens Odgaard, pronto a muoversi agilmente tra le linee per innescare le offensive. Tedesco ha ribadito pubblicamente di non voler stravolgere la struttura base della squadra, ma gli intensi allenamenti settimanali e le ultime ore prima del fischio d’inizio restano fondamentali per sciogliere ogni dubbio.

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