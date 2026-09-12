Napoli-Bologna: perché i tiri da fuori area possono essere la chiave

Domani contro il Napoli, il tiro da fuori area potrebbe rivelarsi l’asso nella manica del Bologna. Alle ore 18 la formazione di Domenico Tedesco scenderà in campo al Maradona per provare a conquistare i primi tre punti stagionali e la chiave potrebbero essere proprio i tiri dalla distanza.

In area, il Bologna ha due punte molto fisiche, motivo per cui la retroguardia azzurra potrebbe abbassarsi più del dovuto e lasciare qualche metro in più al limite per calciare. Contro l’Atalanta è andata proprio così: i rossoblù sono andati vicinissimi al gol da fuori area in ben cinque occasioni. Ecco perché serve provarci.

Le statistiche: il Napoli concede troppi tiri

Ma i motivi non sono finiti. Dopo le prime tre giornate di campionato, infatti, il Napoli è la seconda peggior squadra per tiri concessi. In direzione Meret sono già arrivati ben 61 palloni, per una media di 20 tiri concessi a partita. Una cifra molto alta, inferiore solo all’Atalanta che proprio contro il Bologna ha visto schizzare la media. Anche la statistica della squadra di Allegri è condizionata dalla partita contro l’Inter, ma aver concesso 61 tiri in sole tre gare è sinonimo di difficoltà nella fase difensiva.

Bologna, la solidità difensiva non basta più

Al contrario, il Bologna si posiziona esattamente sull’altra faccia della medaglia. Quella di Domenico Tedesco è la quarta miglior squadra per tiri concessi: appena 30, maggiore solo a Milan, Roma e Juventus. Esattamente la metà rispetto al Napoli, con una media di 10 tiri concessi a partita. Niente male, se non fosse che finora hanno conquistato solamente un punto in classifica.

Verso Napoli-Bologna: occhio ai tiri dalla distanza

Come scrive Davide Centonze su Stadio, tutti gli occhi saranno puntati su Federico Bernardeschi, l’uomo più qualitativo e anche il giocatore che dispone della conclusione da fuori migliore di tutti. Proprio a Bergamo, il numero dieci rossoblù stava per decidere l’incontro con un sinistro forte e preciso dal limite dell’area. Lo stesso nel primo tempo, appena dentro i 16 metri, ha costretto Carnesecchi alla parata. Ma Bernardeschi non sarà l’unico giocatore da tenere d’occhio. Anche Jens Odgaard ha potenza e precisione, così come Lewis Ferguson.

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