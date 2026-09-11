Napoli-Bologna, trasferta appesa ad un filo per i tifosi rossoblù

Incertezza sulla trasferta al Maradona di Napoli: mancano solo due giorni alla sfida, ma i tifosi del Bologna stanno ancora aspettando la pronuncia dell’Osservatorio e del Casms. Il problema? L’eventuale prevendita del settore ospiti verrebbe aperta solo dopo il via libera, lasciando solo 24 ore ai tifosi rossoblù per scegliere se acquistare o meno il biglietto. Senza contare la fatica di organizzare un viaggio da milleduecento chilometri complessivi all’ultimo minuto.

Napoli-Bologna, trasferta appesa ad un filo

Lo scorso 2 settembre, l’Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive ha rimesso la decisione agli approfondimenti al Casms. Sarà quindi il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive a doversi esprimere. Tuttavia, nel nuovo pronunciato di ieri non c’è traccia della partita che si disputerà questa domenica tra Napoli e Bologna.

I disagi dei tifosi del Bologna

Nel frattempo, nella giornata le autorità preposte all’ordine pubblico hanno ordinato al club azzurro di continuare a tenere bloccata la vendita dei biglietti nel settore ospiti in attesa di comunicazioni ufficiali. «Avevo prenotato un pulmino da venti posti» dice Ivano Sala, presidente del club Andrea Costa «ma ho dovuto disdirlo per non pagare la penale».

Sono diversi i gruppi della curva nella stessa identica situazione. Se la prevendita dovesse aprire oggi, qualche tifoso riuscirà nell’impresa di organizzare, ma il calore rossoblù al Maradona non sarà di certo quello sperato.

Il precedente: Venezia-Bologna

Come scrive Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, c’è un precedente e riguarda la sfida tra Venezia e Bologna del 29 marzo 2025. In quell’occasione, le autorità comunicarono la decisione di vietare la trasferta ai tifosi rossoblù solo 48 ore prima della partita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook