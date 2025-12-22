Finale di Supercoppa Napoli-Bologna, ecco gli undici titolari

Mancano meno di 60′ al fischio d’inizio della finalissima di Supercoppa, ed il Bologna ha reso noti quelli che saranno i magnifici Undici che proveranno a rendere difficile la vita ai campioni d’Italia in carica del Napoli. Mister Vincenzo Italiano ha deciso quali saranno i suoi giocatori titolari in una sfida che potrebbe rivelarsi storica per il Bfc, a caccia di un altro trofeo da sollevare. Il Bologna scende in campo e vuole sognare ancora. Chissà quali uomini decisivi vedremo. Ma intanto, ecco gli undici che si daranno battaglia sul verde di Riad.

L’undici titolare del Bfc

Come era facile pronosticare, si parte con Ravaglia a fare la guardia ai pali rossoblù, autore di una prova sontuosa anche contro l’Inter in semifinale. Nelle retrovie troviamo Holm, Heggem, Lucumi e Miranda, sulla falsa riga di quanto visto qualche giorno fa, ma le notizie maggiori arrivano dal centrocampo, con Ferguson, capitano, affiancato a Pobega (che ha dunque vinto la sfida interna con Moro) a filtrare sulla metà campo. Davanti obbligata la scelta di Orsolini, dato l’infortunio occorso a Bernardeschi nel corso della sfida di venerdì (che peraltro lo terrà fuori 2 settimane), insieme a Odgaard (nonostante i giornali dessero favorito Fabbian stamattina), Cambiaghi e Castro.

Anche per quanto riguarda la punta, i pronostici sono stati sbagliati: sembrava quasi certa partenza dal primo minuto di Dallinga, mentre Italiano ha preferito rispedire in campo il giocatore argentino. Cambiaghi, invece, è stato scelto al posto di Rowe come era facile aspettarsi. Il Bologna ha voglia di sognare anche stasera contro il Napoli campione d’Italia.

Il Napoli

Ecco, invece, la formazione del Napoli anti-Bologna: dietro al colossale Milinkovic-Savic, Antonio Conte ha deciso di schierare dal primo minuto contro i rossoblù Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Neres, Hojlund, Elmas.

