Finale di Supercoppa Napoli-Bologna, ecco gli undici titolari

Ecco i titolari del Bologna nella sfida di stasera contro il Napoli, per provare a portare a casa la Supercoppa italiana

Lewis Ferguson in Bologna-Salisburgo 4-1
Lewis Ferguson (©Damiano Fiorentini)

Mancano meno di 60′ al fischio d’inizio della finalissima di Supercoppa, ed il Bologna ha reso noti quelli che saranno i magnifici Undici che proveranno a rendere difficile la vita ai campioni d’Italia in carica del Napoli. Mister Vincenzo Italiano ha deciso quali saranno i suoi giocatori titolari in una sfida che potrebbe rivelarsi storica per il Bfc, a caccia di un altro trofeo da sollevare. Il Bologna scende in campo e vuole sognare ancora. Chissà quali uomini decisivi vedremo. Ma intanto, ecco gli undici che si daranno battaglia sul verde di Riad.

Tommaso Pobega

Tommaso Pobega (© Bologna FC 1909)

L’undici titolare del Bfc

Come era facile pronosticare, si parte con Ravaglia a fare la guardia ai pali rossoblù, autore di una prova sontuosa anche contro l’Inter in semifinale. Nelle retrovie troviamo Holm, Heggem, Lucumi e Miranda, sulla falsa riga di quanto visto qualche giorno fa, ma le notizie maggiori arrivano dal centrocampo, con Ferguson, capitano, affiancato a Pobega (che ha dunque vinto la sfida interna con Moro) a filtrare sulla metà campo. Davanti obbligata la scelta di Orsolini, dato l’infortunio occorso a Bernardeschi nel corso della sfida di venerdì (che peraltro lo terrà fuori 2 settimane), insieme a Odgaard (nonostante i giornali dessero favorito Fabbian stamattina), Cambiaghi e Castro.

Anche per quanto riguarda la punta, i pronostici sono stati sbagliati: sembrava quasi certa partenza dal primo minuto di Dallinga, mentre Italiano ha preferito rispedire in campo il giocatore argentino. Cambiaghi, invece, è stato scelto al posto di Rowe come era facile aspettarsi. Il Bologna ha voglia di sognare anche stasera contro il Napoli campione d’Italia.

Santiago Castro

Santiago Castro (© Damiano Fiorentini)

Il Napoli

Ecco, invece, la formazione del Napoli anti-Bologna: dietro al colossale Milinkovic-Savic, Antonio Conte ha deciso di schierare dal primo minuto contro i rossoblù Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Neres, Hojlund, Elmas.

