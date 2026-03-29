Primavera Bologna, N’Diaye: l’ascesa del nuovo protagonista

Un anno può cambiare tutto, soprattutto a 19 anni. Antoine N’Diaye lo sa bene: arrivato dal Montreal nel mercato di gennaio scorso, ha vissuto mesi inziali difficili, per poi trasformarsi in una delle certezze del Bologna Primavera. Oggi è un titolare fisso, decisivo anche sotto porta e sempre più centrale nel progetto di Morrone.

Crescita: da outsider a titolare fisso

L’impatto con la nuova realtà non è stato semplice. N’Diaye ha fatto il suo esordio il 7 aprile 2025, proprio nel giorno del suo compleanno, sul campo dell’Udinese: circa mezz’ora in una squadra che faticava a trovare equilibrio. In quel finale di stagione, il suo contributo non è riuscito a incidere sulla corsa salvezza.

Poi, però, qualcosa è cambiato, o forse sarebbe meglio dire… qualcuno. L’estate ha segnato una svolta: l’arrivo di Morrone, la crescita collettiva e un progressivo adattamento al calcio italiano hanno fatto la differenza. Non era scontato per un 18enne catapultato dall’altra parte del mondo, eppure, con impegno e determinazione, N’Diaye ha costruito passo dopo passo il suo spazio. Dopo un buon precampionato e qualche acciacco superato, da novembre in poi è arrivata la vera accelerazione.

Sempre in campo, una crescita che non si ferma

Da Bologna-Roma 0-1 del 2 novembre 2025, il suo ruolo è cambiato definitivamente. N’Diaye è diventato una presenza costante: 22 partite consecutive, 20 delle quali da titolare. Numeri che raccontano fiducia totale da parte dell’allenatore.

Ma cosa ha convinto Morrone? Il dinamismo, prima di tutto. Il centrocampista canadese è stato impiegato sia da mezz’ala che da trequartista, con l’obiettivo di sfruttare la sua capacità di occupare gli spazi e dare equilibrio alla squadra. Certo, dal punto di vista tecnico c’è ancora margine di miglioramento, ma la continuità mostrata nelle ultime settimane lascia pochi dubbi sul suo valore.

Gol pesanti e ruolo decisivo

Oltre alla presenza costante, c’è un altro dato che spicca: nel 2026 N’Diaye è il miglior realizzatore della Primavera rossoblù, con 7 gol segnati da gennaio in poi. Reti spesso decisive, che hanno contribuito a mantenere il Bologna in corsa per i playoff.

Il primo squillo è arrivato contro il Cesena, con un destro preciso in mezzo all’area. Poi la doppietta sul campo della Roma: prima il gol su schema da corner con un destro al volo, poi la rete in profondità per chiudere la partita sul 3-1. Un copione che si è ripetuto anche a Parma, con un’altra doppietta: ancora uno schema su calcio d’angolo e poi un rigore trasformato all’incrocio.

L’unica sconfitta con un suo gol è arrivata a Firenze, dove aveva comunque trovato la rete con prontezza in area. E nell’ultima giornata? Ancora protagonista: con il Frosinone avanti al 76′, prima il pareggio di Tomasevic, poi il sorpasso firmato proprio da N’Diaye con un destro potente da fuori. Non solo: anche l’assist per il 3-1 di Lo Monaco porta la sua firma.

Fonte: Più Stadio, Davide Centonze

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