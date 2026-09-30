Nicolò Cambiaghi: il jolly azzurro che convince tutti

Il campo sa essere un giudice severo, ma sa anche premiare la costanza silenziosa. È la parabola vissuta da Nicolò Cambiaghi, esterno venticinquenne capace di conquistarsi una fetta importante di protagonismo con la maglia dell’Italia in questa delicata fase di transizione guidata da Roberto Mancini.

Se un anno fa l’apparizione in azzurro si riduceva a una manciata di minuti contro Israele, oggi il quadro è profondamente mutato. Con centoventotto minuti complessivi distribuiti tra Belgio e Turchia, il giocatore ha dimostrato di possedere quella concretezza tattica indispensabile nei momenti di ricostruzione, elevandosi a vero e proprio punto di riferimento sulle corsie laterali.

La stima trasversale di tre tecnici

La vera forza del numero ventotto rossoblù risiede in un riconoscimento tanto raro quanto significativo: la stima incondizionata di tre guide tecniche differenti. Nel giro di poche settimane, infatti, Cambiaghi ha saputo guadagnarsi la fiducia incondizionata di figure del calibro di Tedesco, Palladino e Mancini.

Nonostante non sia un marcatore implacabile sotto porta, le sue doti compensano ampiamente la mancanza di un naturale fiuto per il gol. La sua esplosività muscolare si traduce in un fondamentale antico ma sempre redditizio: il cross calibrato. Questo dinamismo costante garantisce alla squadra un apporto di corsa e generosità che difficilmente passa inosservato agli occhi degli addetti ai lavori.

Nicolò Cambiaghi: tra consacrazione e prospettive rossoblù

Questo momento d’oro trova ulteriore conferma a livello di club. Come fotografato oggi dal giornalista Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, l’inizio di stagione al Bologna lo ha visto sbaragliare la concorrenza, superando nelle gerarchie compagni di reparto e partendo titolare in tutte le prime cinque uscite ufficiali.

Per Cambiaghi, la strada tracciata appare delineata: disciplina, chilometri percorsi e una spiccata predisposizione al sacrificio corale. Adesso l’ultimo scalino da superare per completare la sua metamorfosi in esterno totale riguarda proprio il tabellino dei marcatori.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook