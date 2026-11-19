Nicolò Cambiaghi è pronto a ripartire. Il problema alla caviglia accusato durante gli impegni con la Nazionale è ormai alle spalle e l’esterno è tornato ad allenarsi con il gruppo. Domenica, alle 15, contro l’Udinese, Palladino potrà nuovamente contare su di lui. Un recupero importante per il Bologna, che ritrova uno dei suoi giocatori più in forma proprio in vista della ripresa del campionato.

Cambiaghi, il recupero è completo

Come riportato da “Il Resto del Carlino” nell’articolo di Marcello Giordano, le indicazioni arrivate dall’ultimo allenamento sono positive. Nella giornata di ieri Cambiaghi non ha preso parte all’intera seduta, ma ha comunque lavorato insieme ai compagni per buona parte della sessione. Oggi, con l’avvicinamento alla sfida contro l’Udinese che entrerà ancora più nel vivo, è atteso regolarmente in campo. Il rientro, dunque, non sembra più in discussione.

Questa volta la sfortuna ha lasciato meno conseguenze rispetto al passato. La contusione alla caviglia rimediata contro la Francia non si è rivelata particolarmente grave e il commissario tecnico Mancini ha preferito non correre rischi, lasciando rientrare il giocatore a Bologna. Una gestione prudente che gli permetterà di essere nuovamente a disposizione di Palladino.

C’è anche un precedente che rende questo ritorno particolarmente significativo. Nella passata stagione Nicolò Cambiaghi aveva cominciato molto bene, prima che un problema muscolare al polpaccio, accusato proprio durante la sosta di novembre con la Nazionale, ne condizionasse il percorso. L’infortunio si era trascinato nel tempo, incidendo sulla sua fiducia e sul suo spazio in squadra, anche per la concorrenza interna con Rowe. Adesso l’obiettivo è evitare che la storia si ripeta.

Cambiaghi, manca soltanto la prima rete Il ritorno in campo rappresenta soltanto il primo traguardo. All’esterno rossoblù resta infatti un altro obiettivo da raggiungere: sbloccarsi in campionato. Il suo avvio di stagione è stato comunque di alto livello, con quattro assist già all’attivo, un bottino che gli ha permesso di eguagliare quanto raccolto complessivamente nelle ultime due annate. A questi numeri si aggiungono le prestazioni con la maglia azzurra. Contro la Francia Cambiaghi ha servito l’assist per Pio Esposito e si è procurato un calcio di rigore, successivamente sbagliato da Sebastiano. Un contributo che conferma il momento positivo dell’esterno, ormai protagonista anche in Nazionale.

Adesso manca solo il gol per completare un inizio di stagione già ricco di soddisfazioni. Una rete che potrebbe dare ulteriore slancio al suo percorso e aiutare il Bologna a proseguire la risalita in classifica. Intanto, sul futuro del giocatore, è arrivata anche una presa di posizione chiara da parte della società: il vicepresidente e amministratore delegato Claudio Fenucci lo ha dichiarato incedibile. Una scelta che arriva dopo l’interesse della Lazio durante l’estate e un sondaggio effettuato dalla Roma più recentemente. Le scelte di Palladino sulla fascia sinistra Il recupero di Nicolò Cambiaghi apre nuovi scenari anche per le scelte di formazione. Con Miranda indisponibile, Palladino dovrà individuare la soluzione migliore per coprire la corsia mancina. Una delle possibilità porta ad Alhassane, che potrebbe essere schierato insieme all’esterno italiano. Questa opzione, però, dipenderà anche dai tempi di rientro del giocatore dagli impegni con le rispettive nazionali, visto che sarà tra gli ultimi a tornare a disposizione.

Esiste anche un’alternativa più offensiva. Cambiaghi potrebbe infatti essere inserito insieme a Bernardeschi e Orsolini, con i primi due liberi di alternarsi tra la posizione di esterno a tutta fascia e quella di trequartista sulla sinistra. Una soluzione che garantirebbe maggiore spinta, ma che richiederebbe inevitabilmente qualche attenzione in più sul piano degli equilibri. Palladino ha già sperimentato un assetto particolarmente offensivo nella trasferta di Parma, arrivando a schierare contemporaneamente Cambiaghi, Orsolini, Mbangula e Bernardeschi, oltre a Odgaard. Il tecnico aveva però chiarito che quella scelta era stata resa possibile dalle condizioni della partita: il Bologna si era ritrovato in superiorità numerica già dal quinto minuto e aveva quindi potuto sfruttare un’occasione favorevole per cercare la vittoria.

Contro l’Udinese, almeno inizialmente, potrebbe prevalere una formazione più equilibrata. Questo non significa, però, che Palladino debba rinunciare alle soluzioni alternative. L’allenatore ha infatti più volte parlato della possibilità di utilizzare un cosiddetto mister X adattato sulla fascia, oltre ai giocatori già impiegabili in quel ruolo come Zortea, Amondarain, Alhassane e Miranda. E tra i possibili interpreti fuori ruolo potrebbero esserci proprio Cambiaghi e Bernardeschi. Lo hanno già dimostrato a Parma: entrambi possono offrire al tecnico un’opzione in più, permettendogli di modificare l’assetto della squadra anche a gara in corso. Domenica Palladino dovrà decidere quale strada percorrere.

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