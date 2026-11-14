Nicolò e l’azzurro: una storia infinita

La storia in questione inizia in quel lontanissimo 9 luglio di vent’anni fa. Ricordate? Olympiastadion, Berlino, rigore di Grosso, Campioni del Mondo. In quella serata, su quei gradoni, papà Cambiaghi e il piccolo Nicolò diventavano Campioni del Mondo, insieme agli undici in campo e ai 58milioni di tifosi, rimasti in Italia. Vent’anni dopo, sempre contro la Francia, questa volta, in campo c’era lui, devastante sulla sua fascia di competenza, la sinistra. Nations League, certo, ma sempre di maglia azzurra si tratta.

Nicolò, la sua storia e l’arrivo al Bologna

25 anni, lombardo di Monza, nasce calciatore alla Dea, e dopo una trafila fra Reggiana, Pordenone ed Empoli, Nicolò arriva a Bologna tre anni fa, pupillo di Sartori. Nello schema di Palladino è diventato il “Freccia Rossa dell’ala sinistra” e, da giovedì sera, anche Mancini ha un’arma tattica in più.

Le parole di Nicolò dopo la serata di giovedì:

Giovedì contro la Francia è stata la notte più bella della sua carriera?

«Non potevo sognare niente di meglio, non lo scorderò mail. La Francia è sempre la Francia. Dobbiamo continuare così. Siamo solo all’inizio».

Con Pio Esposito c’è già forte intesa, come se giocaste insieme da anni…

«Il segreto è che ci sentiamo e ci capiamo al volo. Un’intesa vincente naturale. Io amo fare quel tipo di giocata, scendendo sulla fascia e mettendo la palla al centro, Pio è un grande. Quando giochi con lui è tutto più facile».

Questa Nazionale, Nicolò, inizia a mostrare qualità ma anche carattere. Senza era difficile rimontare lo svantaggio iniziale. Una nuova consapevolezza?

«Ci siamo parlati in maniera chiara: siamo forti, non dobbiamo avere paura. Siamo riusciti a resettare, a recuperare la partita e poi vincerla. Questa squadra non molla mai, serve continuare così».

E Mancini cosa le dice?

«Di giocare e divertirci, con serenità. Ha ragione. Ora pensiamo al Belgio: la strada è lunga, vogliamo continuare a crescere».

Crescere come a Bologna, Nicolò, con la voglia di riprendersi l’Europa.

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