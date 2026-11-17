Rahim Alhassane durante questa sosta nazionale ha accumulato più minutaggio di viaggio che di gioco. E non è ironia, dato che ha viaggiato per 510 minuti, tra Bologna e Marocco, e per ora ha “solo” giocato 90 minuti, da titolare, contro il Marocco, a Casablanca.

Come scrive Massimo Vitali sul Resto del Carlino, gli spostamenti sono dovuti al fatto che in tutto il Niger non c’è un impianto tecnico omologato. Nel 2022 la Confederazione africana di Calcio, comunicò ufficialmente alla Federazione Nigerina l’inagibilità dello Stade Général ‘Seyni Kountché’. I nigerini diventano quindi “apolidi”, cioè senza una “casa”. Senza uno stadio.

Il Niger torna in Marocco per la partita di ritorno, Alhassane ancora titolare

Rahim è titolare indiscusso dei Ménas e molto probabilmente oggi giocherà di nuovo per tutti i 90′ minuti di gioco contro i Leoni del Sahara. La partita dovrebbe giocarsi in casa nigerina, ma vista la mancata omologazione dell’unico stadio del Paese, le Gazzelle del Sahara torneranno in Marocco, questa volta a Rabat.

Nella scorsa partita contro i marocchini, il Niger è stato sconfitto 1-5, con Alhassane titolare dal primo all’ultimo fischio dell’arbitro. Oggi alle 21 ci sarà la partita di ritorno, per la quale è prevista l’inversione dei campi. Questo però non può succedere, dato che l’unico stadio della capitale Niamey non garantisce più le condizioni di sicurezza né la qualità del tappeto verde per poter ospitare la Coppa d’Africa o l’African Nations Cup.

Da quattro anni Alhassane e la sua Nazionale non hanno una “casa”. Questo evidentemente influisce sulle prestazioni dei nigerini, che dovranno sfidarsi con la squadra marocchina squalificata ai quarti di finale nel mondiale 2026 dai francesi.

Alhassanne potrebbe giocare da titolare anche in rossoblù, sostituendo Miranda

Mentre nella sua Nazionale il suo ruolo da protagonista è assicurato, a Bologna, invece, il terzino classe 2002 sta ancora cercando la sua gerarchia.

Per ora ha giocato 240 minuti in 5 partite, da titolare solo 3 volte. Ma le esperienze da titolare non sono state sfruttate al massimo. Nella sua seconda partita con la maglia da titolare contro il Sassuolo, con Tedesco in panchina, il ragazzo non ha dimostrato le stesse abilità come in trasferta contro l’Atalanta, sostituito da Juan Miranda nel secondo tempo.

Poi nel 2-4 a San Siro era entrato come titolare durante il primo tempo, ma anche qui è stato sostituito dallo spagnolo nella seconda metà della partita, quando il Bologna è riuscito a riscattarsi e vincere.

Ora che Juan è ancora fermo ai box, la possibilità che Palladino possa dargli di nuovo una maglia da titolare è vicina. Occasione perfetta per trovare il suo posto anche nella sua seconda, e per ora unica, casa, il Dall’Ara.

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