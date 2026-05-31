Non solo i Mondiali: Pessina ed Helland fanno sognare Bologna

C’è un Bologna di certezze, quello di oggi, e poi c’è un Bologna che guarda sorridendo al futuro. La cavalcata della Primavera di quest’anno ne è un esempio, e stupisce come, ad un anno dallo spareggio salvezza contro l’Empoli, i risultati si siano moltiplicati. Eppure, le speranze verdi a Casteldebole si legano anche alla prima squadra.

Un esempio lampante potrebbe essere Massimo Pessina, enfant prodige classe 2007 che ha già sfidato diverse squadre della Serie A uscendone indenne. Contro il Napoli, all’andata e al ritorno, ha offerto ottime prestazioni e, specialmente a livello caeratteriale, ha dimostrato di meritare una chance.

Il futuro con Tedesco

Nell’attesa di vedere come si evolverà il caso Pessina con un cambio di guida tecnica, di certo i primi segnali sono favorevoli. Proveniente da un sistema calcistico tedesco, il nuovo mister ha spesso e volentieri scelto dei giovanissimi per partite importanti, lasciandogli minutaggio e chance. Anche con la nazionale belga, dove di solito osare è complicato.

Intanto, il giovane Pes può godersi la convocazione con la maglia azzurra. Mentre la selezione principale è stata esclusa dai Mondiali, lo stesso non si può dire per l’Under 19, pronta a disputare degli Europei di fuoco. Insomma, un’altra esperienza indimenticabile per accrescere un bagaglio già ricco.

Helland riparte da… 21

Mentre diversi giocatori sono già in vacanza, Eivind Helland dovrà smaltire la delusione per la mancata chiamata ai Mondiali in maniera diversa. Niente relax e spiagge esotiche: il giovane norvegese, protagonista di un ottimo impatto in rossoblu, sarà impiegato con l’Under 21 in due amichevoli, utili a smaltire amarezze nocive. D’altronde, alla sua età, il tempo per prendersi una Coppa del Mondo ci sarà tutto.

Nel mirino per tutti, oltre al mercato, c’è il raduno pre Valles. Un momento per ritrovarsi assieme e capire come sarà il Bologna del futuro. Ed ecco che, specialmente il norvegese e l’azzurrino, tra meno di un mese capiranno come si evolverà la loro carriera in rossoblu. Le premesse, intanto, ci sono tutte.

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