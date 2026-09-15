Tedesco quasi out, Palladino quasi in, Skorupski è un caso? Bologna, le notizie del 15 settembre

È stata la serata a prendersi la scena, con l’ormai imminente esonero di Domenico Tedesco e il probabile arrivo di Raffaele Palladino. Il caso Skorupski di domenica e i risultati delle giovanili: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 15 settembre 2026.

Domenico Tedesco verso l’esonero…

La notizia di oggi in casa Bologna non può non essere l’ormai imminente esonero di Domenico Tedesco, che paga un inizio difficile e per il quale la società, già nel pomeriggio di oggi, aveva fatto serie valutazioni sull’addio

Qui il link all’articolo completo sui primi dubbi su Tedesco

…e Palladino in arrivo

In serata è arrivata ormai la conferma del addio tra il tecnico e il Bologna, che ha virato con forza su uno dei candidati di quest’estate: Raffaele Palladino, pronto a ripartire dopo l’esperienza all’Atalanta.

Qui il link all’articolo completo sull’avvicendamento Tedesco-Palladino

Il caso Skorupski su Napoli-Bologna

Il dopo Napoli aveva aperto tanti interrogativi su Lukasz Skorupski, assente contro i partenopei per scelta tecnica di Tedesco la quale avrebbe potuto portare ad altri avvicendamenti in porta: ora, però, potrebbe cambiare ovviamente tutto.

Qui il link all’articolo completo su Skorupski e la sua assenza

I risultati delle giovanili

Tra le notizie di oggi sul Bologna non ci sono solo le novità sul fronte allenatore, ma anche ciò che è successo nel weekend per le giovanili Rossoblù

Qui il link all’articolo completo sui risultati delle giovanili

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook