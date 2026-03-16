Assenze pesanti e un nuovo obiettivo in panchina: le notizie sul Bologna di oggi, 16 marzo

Giornata di stacco per i rossoblu che, reduci dal successo di Reggio Emilia, domani avvieranno la preparazione per la trasferta di Roma. Eppure, come potrete facilmente immaginare, pur avendo lasciato vuoto il campo il Bologna FC non si esenta mai dal lasciare notizie per strada. Ve ne siete persa qualcuna? Nessun problema, ci pensiamo noi.

Sogno De Rossi: il Bologna non molla, ma…

Ai rosoblu piace Daniele De Rossi, questa non è affatto una novità. Però è di oggi la notizia che il Genoa sta effettivamente tentando di rinnovare il proprio tecnico, cosa che darebbe non pochi problemi alla dirigenza felsinea. Ovviamente, se Italiano dovesse lasciare la società a fine stagione, ipotesi tutta da verificare e confermare. Per saperne di più, clicca qui.

Roma: Çelik verso il forfait

Dopo l’uscita forzata al 70′ minuto della sfida di A tra Como e Roma, Zeki Çelik potrebbe dover saltare anche il Bologna. Gasperini ha sottolineato l’importanza del giocatore e parlato dell’infortunio, chiarendone le dinamiche.

Bologna: che serie in trasferta!

I rossoblu, complice il recente successo di misura contro il Sassuolo, si sono confermati una delle più fiorenti realtà in trasferta. Sperando che la statistica aiuti anche a Roma, pur essendo una gara di Europa League e non di A, intanto la squadra di Italiano ha messo qualche mattone importante per costruire l’edificio…

Il cammino verso Roma

Nei prossimi tre giorni, il Bologna avrà il non banale compito di prepararsi al ritorno dell’Euroderby. Dagli allenamenti alla conferenza stampa, dalla partita a tutte le news, per non perdervi nessuna novità continuate a seguire 1000cuori.

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