Le parole di Pessina, l’incontro con Italiano e il successo delle ragazze: Bologna, le notizie del 18 maggio

Un giorno dopo che sancisce un po’ in “fine obiettivi” vero per il Bologna, con l’ottavo posto ufficiale: arrivano le parole di Pessina sul suo futuro e un incontro con Italiano in vista per la società. C’è, però, anche un altro Bologna che vince, ed è quello femminile: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 18 maggio 2026.

Pessina, futuro a Bologna o in prestito?

Presente al “Memoriale Niccolò Galli” a Firenze, Massimo Pessina ha parlato della sua prima stagione che lo ha visto tra i pali del Bologna in ben tre occasioni, e anche di quel che sarà il suo futuro in Rossoblù: rimanere in rosa oppure partire in prestito per avere spazio e minutaggio?

Qui il link all’articolo completo sulle parole di Pessina

Programmato l’incontro tra Italiano e società

È una di quelle notizie importanti per il futuro prossimo del Bologna: a campionato ormai concluso, non potendo né migliorare né peggiorare l’attuale ottavo posto, nei prossimi giorno Vincenzo Italiano e la dirigenza Rossoblù si metteranno a tavolino per discutere del proprio futuro, se sarà insieme o meno.

Qui il link all’articolo completo sull’incontro

Vittoria e quarto posto finale per il Bologna Women

Il Rossoblù c’è eccome anche nella Serie B femminile, dove nello scorso weekend si è concluso il campionato per le ragazze di mister Di Donato con la vittoria contro il Brescia. Una vittoria che permette alle Rossoblù di chiudere al quarto posto in classifica e di guardare con fiducia verso il futuro.

Qui il link all’articolo sulla vittoria del Bologna Women

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