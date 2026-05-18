Bologna FC
Le parole di Pessina, l’incontro con Italiano e il successo delle ragazze: Bologna, le notizie del 18 maggio
Il riassunto delle notizie che hanno coinvolto il Bologna nella giornata di oggi, lunedì 18 maggio: Pessina parla del suo futuro, mentre la società programma l’incontro con Italiano, ma c’è spazio anche per la vittoria della femminile
Un giorno dopo che sancisce un po’ in “fine obiettivi” vero per il Bologna, con l’ottavo posto ufficiale: arrivano le parole di Pessina sul suo futuro e un incontro con Italiano in vista per la società. C’è, però, anche un altro Bologna che vince, ed è quello femminile: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 18 maggio 2026.
Pessina, futuro a Bologna o in prestito?
Presente al “Memoriale Niccolò Galli” a Firenze, Massimo Pessina ha parlato della sua prima stagione che lo ha visto tra i pali del Bologna in ben tre occasioni, e anche di quel che sarà il suo futuro in Rossoblù: rimanere in rosa oppure partire in prestito per avere spazio e minutaggio?
Qui il link all’articolo completo sulle parole di Pessina
Programmato l’incontro tra Italiano e società
È una di quelle notizie importanti per il futuro prossimo del Bologna: a campionato ormai concluso, non potendo né migliorare né peggiorare l’attuale ottavo posto, nei prossimi giorno Vincenzo Italiano e la dirigenza Rossoblù si metteranno a tavolino per discutere del proprio futuro, se sarà insieme o meno.
Qui il link all’articolo completo sull’incontro
Vittoria e quarto posto finale per il Bologna Women
Il Rossoblù c’è eccome anche nella Serie B femminile, dove nello scorso weekend si è concluso il campionato per le ragazze di mister Di Donato con la vittoria contro il Brescia. Una vittoria che permette alle Rossoblù di chiudere al quarto posto in classifica e di guardare con fiducia verso il futuro.
Qui il link all’articolo sulla vittoria del Bologna Women
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