Dalle situazioni Italiano e Orsolini alla gioventù Rossoblù: Bologna, le notizie del 23 aprile

Una storia che, lato Bologna, non è in discussione, quella con Vincenzo Italiano, e un’altra che si vorrebbe continuare, quella con Riccardo Orsolini. Oggi, però, lo sguardo va anche ai risultati dei “cinni” Rossoblù: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 23 aprile 2026.

Il Bologna vuole continuare con Italiano

Secondo quanto giunge da Casteldebole, le volontà del Bologna sono chiare: proseguire la storia con Vincenzo Italiano almeno fino al termine del contratto nel 2027. La palla passa all’allenatore, con un incontro nelle prossime settimane. Non manco, però, le alternative nel caso in cui le strade dovessero separarsi.

Qui il link all’articolo completo sul Bologna e Vincenzo Italiano

Rossoblù e Orsolini, storia che proseguirà?

Le notizie sulla storia tra il Bologna e Riccardo Orsolini hanno visto varie sfumature negli ultimi mesi. Quella di oggi, però, è un raggio di sole caldo che potrebbe spazzare via definitivamente la nebbia: il Bologna ha ufficialmente messo sul tavolo un prolungamento del contratto con un’eventuale opzione. Se ne parlerà meglio nelle prossime settimane.

Qui il link all’articolo completo sul possibile rinnovo di Orsolini

Bologna e il futuro in casa: i risultati delle giovanili

In queste settimane si è parlato spesso del futuro del calcio italiano. E, a questo proposito, non possono rientrare nel discorso il fulcro di tutto questo: le giovanili. Un lavoro che, in quel di Casteldebole, il Bologna sta facendo fruttare sempre di più e a dimostrarlo sono i grandi risultati delle proprie Under.

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