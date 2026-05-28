Bologna FC
L’addio di Vincenzo Italiano e il calciomercato: Bologna, le notizie del 28 maggio
Il riassunto delle notizie che hanno coinvolto il Bologna nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio: non si può non parlare della separazione con Italiano, ma c’è anche tanto calciomercato
È finito il rapporto tra Vincenzo Italiano e il Bologna, e questa è sicuramente la notizia della giornata. Poi, come in tutte le giornate di questa già torrida estate, il resto della copertina se lo prende il calciomercato, e in questo caso la valutazione di Lucumì: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 28 maggio 2026.
Calciomercato, il Bologna fa il prezzo per Lucumì
Una delle notizie della giornata in casa Bologna riguarda Jhon Lucumì e la sua valutazione fatta dal club per la prossima sessione di calciomercato. La dirigenza Rossoblù, dopo anche le parole del suo agente nella giornata di ieri, ha fissato il prezzo di partenza per il colombiano: manca solo un anno alla scadenza del suo contratto, ma i Rossoblù non vogliono “svalutare” uno dei propri pezzi pregiati.
Qui il link all’articolo completo sul prezzo di Lucumì
Kevin Rodriguez nuovo nome per l’attacco
Non finiscono i nomi sulla lista della dirigenza Rossoblù, soprattutto nella veste di Giovanni Sartori. Il direttore è stato in Belgio per visionare la finale della coppa nazionale, e da lì è tornato con sensazioni positive soprattutto sull’attaccante dell’Union Saint-Gilloise Kevin Rodriguez, classe 2000 equadoregno.
Qui il link all’articolo completo su Kevin Rodriguez
Rubino e Aranda per la linea verde
Non si ferma all’attacco lo scouting per la prossima sessione di calciomercato: le ultime notizie attorno al Bologna portano a un centrocampista classe 2006 della Fiorentina, Tommaso Rubino, e a un trequartista classe 2007 del Boca Juniors, Tomás Aranda, seguiti con interesse dalla dirigenza Felsinea.
Qui il link all’articolo su Rubino e Aranda
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