Il giorno dopo tra infortuni, Primavera e un occhio al futuro: Bologna, le notizie del 3 marzo
Il riassunto delle notizie che hanno coinvolto il Bologna nella giornata di oggi, martedì 3 marzo: il “giorno dopo” Pisa-Bologna con la situazione infortunati, ma anche uno sguardo alla Primavera e alla situazione Fair Paly Finanziario in vista della prossima stagione
Altri tre punti in campionato per il Bologna – con una striscia aperta di vittorie come non si vedeva dallo scorso autunno – arrivati grazie a Odgaard e Skorupski in una partita dove, però, si è aperta una situazione infortuni. Ma non solo questo, anche notizie dalla Primavera e uno sguardo allo scontro con la Roma in Europa dagli occhi del Fair Play Finanziario: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 3 marzo 2026.
Le notizie post Pisa-Bologna: come stanno Vitik e Joao Mario?
Una partita difficile, forse più di quanto si potesse immaginare, ma risolta grazie a due nomi: Lukasz Skorupski e Jens Odgaard. Pisa-Bologna, però, oltre i tre punti ha portato anche due notizie non confortanti, come i cambi forzati di Martin Vitik e Joao Mario per problemi fisici. I due verrano valutati alla ripresa degli allenamenti di domani: Italiano si augura che non sia nulla di grave, così come si augura di riavere Lykogiannis, prossimo al rientro.
La Primavera nel segno di Lo Monaco
Non possiamo chiamarla una vera e propria “notizia” per il Bologna, quanto una “segnalazione” ai più disattenti: dopo le partite del weekend la Primavera Rossoblù è balzata al sesto posto in classifica, e lo ha fatto anche grazie a una super-prestazione di Luca Lo Monaco. Il diciasettenne è risultato un protagonista decisivo nel 4-1 rifilato al Sassuolo con due gol e un assist capolavoro, e tutto ciò è andato in scena dal 60′ in poi, minuto del suo ingresso. Uomo decisivo nei momenti decisivi, sempre di più in questa stagione dove Morrone e i suoi ragazzi sognano i play-off.
Fair Play Finanziario: bene Bologna, occhio Roma…
In una giornata nella quale si pensa, inevitabilmente, anche a quelli che saranno i prossimi impegni oltre il weekend, viene analizzata la situazione relativa al Fair Play Finanziario delle squadre italiane, soprattutto in ottica della prossima stagione. Prendendo il caso proprio di Bologna e Roma, i Rossoblù sembrano navigare in acque tranquille per quanto riguarda i bilanci, mentre chi non può dirlo è proprio la Roma, che dovrà sistemarsi entro l’estate se non vuole rischiare l’esclusione.
