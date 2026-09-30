Nuovo Stadio Bologna, Lepore: «Confronto pubblico sul destino del Dall’Ara»

Adesso è ufficiale: il Bologna FC 1909 e BolognaFiere hanno raggiunto l’accordo per la realizzazione nel nuovo stadio. Una decisione che permette di costruire un impianto di nuova generazione, per un investimento pari a circa 300 milioni di euro.

In merito, si è espresso anche il Sindaco di Bologna Matteo Lepore. «Siamo davanti a un cambiamento importante per Bologna e proprio per questo dovremo accompagnarlo con grande attenzione».

Le parole di Matteo Lepore in merito al nuovo stadio del Bologna

«Sono lieto di comunicare che nelle scorse ore ho ricevuto da BolognaFiere e Bologna FC una lettera in cui veniva formalizzato l’impegno comune per la realizzazione del nuovo stadio in zona Fiera. Ho quindi provveduto a mia volta a inviare una lettera al Presidente della Figc Malagò per aggiornare lo stato della nostra candidatura agli Europei 2032» ha detto il Sindaco della città.

«Sarà un impianto capace di ospitare sport, musica, grandi eventi, attività fieristiche e congressuali, inserito in un quadrante altamente attrezzato dal punto di vista infrastrutturale grazie alla compresenza di casello autostradale, fermate del tram, stazione ferroviaria, parcheggi» ha rassicurato Lepore.

Che ne sarà dello Stadio Renato Dall’Ara?

«Siamo davanti a un cambiamento importante per Bologna, e proprio per questo dovremo accompagnarlo con grande attenzione. Un progetto di questa dimensione richiede collaborazione tra pubblico e privato, qualità nella progettazione e soprattutto capacità di governare le ricadute sulla città. Per questo il Comune di Bologna guiderà questo processo con grande attenzione per la comunità e la sostenibilità ambientale».

Uno dei temi caldi riguarda futuro dello Stadio Renato Dall’Ara: Matteo Lepore ha optato per il confronto con i cittadini di Bologna. «Il nostro obiettivo è anche quello di promuovere un confronto pubblico sul destino del Dall’Ara e la sua riconversione. Il Comune farà la propria parte, nel rispetto dei ruoli, perché questa trasformazione possa tradursi in nuove opportunità per Bologna e per i Bolognesi».

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