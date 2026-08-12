Nuovo stadio Bologna, tra i nodi anche la deadline per Euro 2032

La corsa contro il tempo per il nuovo stadio del Bologna ha una data limite ben precisa: il 30 settembre.

L’amministrazione comunale, dunque, attende la documentazione necessaria per riuscire a presentare la candidatura alla UEFA in vista degli Europei del 2032 entro questa scadenza.

Tra deadline UEFA e attacchi ambientalisti

Come riportato su La Repubblica da Andrea Trezza, il 30 settembre rappresenta l’ultima deadline affinché il Bologna FC e BolognaFiere presentino il piano di sostenibilità economica per puntare all’inaugurazione nel 2030.

Il progetto ha però scatenato le proteste di Legambiente per il mancato coinvolgimento dei cittadini e per i rischi di consumo di suolo.

A queste critiche ha risposto l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani in un’intervista curata da Marco Madonia per il Corriere di Bologna, difendendo l’intervento:

«Quell’area è oggetto di un accordo di programma approvato dal Consiglio comunale. […] Non stiamo mica parlando di un’area verde».

Laudani ha anche motivato la rinuncia al restyling del Dall’Ara («il Bologna ha chiarito che non c’erano le condizioni economiche») e rimarcato il minor impatto ambientale della scelta della Fiera:

«Con lo stadio in Fiera non ci sarà l’impianto al Caab, già per questo c’è meno consumo di suolo. […] E’ più sostenibile insediare lo stadio in un luogo dove c’è il capolinea del tram».

L’assessore ha poi demandato le contestazioni ecologiste: «Non bisogna bagnarsi prima che piova. […] Questi preconcetti rischiano anche di vanificare la discussione sulla sfida climatica».

Cosa succede al vecchio Dall’Ara

Sul futuro dello storico Dall’Ara, il Comune promette un’istruttoria pubblica e un concorso internazionale di idee per la sua rifunzionalizzazione ad uso della comunità, escludendo operazioni commerciali o di edilizia di lusso.

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