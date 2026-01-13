Odgaard, a Verona la chance per il riscatto

La stagione di Jens Odgaard, come quella del Bologna, era iniziata alla grande. Poi, quasi inspiegabilmente, il lento declino e il calo di rendimento. È forse un caso che il destino del club felsineo e quello del danese siano così indissolubilmente legati? Non proprio.

Da quando mister Vincenzo Italiano lo ha reinventato nel ruolo di trequartista infatti, Jens Odgaard ha cambiato il volto del Bologna. Il danese è il perfetto raccordo tra i reparti, capace di portare pressione agli avversari e abile nel recuperare il pallone vicino all’area di rigore delle altre squadre.

Con Odgaard trequartista, il club rossoblù si è trasformato in una macchina perfetta in cui tutto, sembrava coordinato nei minimi dettagli. Tuttavia, questo è venuto a mancare nell’ultimo periodo.

Jens Odgaard: due panchine di fila contro Atalanta e Como

Il ventiseienne di Hillerød, cittadina vicino a Copenaghen, non è riuscito ad essere incisivo nelle ultime giornate, tant’è che contro Atalanta e Como non ha giocato nemmeno un minuto. Vincenzo Italiano infatti, ha preferito lasciarlo in panchina, per dare spazio ad un Fabbian al momento più in forma.

Eppure Odgaard aveva iniziato la nuova stagione con il piede giusto, soprattutto dopo gli ostacoli dello scorso anno. In seguito all’intervento per la pubalgia, il danese ha stretto i denti e aveva accelerato il recupero, riuscendo a rientrare in gruppo gli ultimi giorni del ritiro a Valles.

A partire da settembre Odgaard ha ingranato, portando a casa i primi gol. Dall’inizio della stagione, il rossoblù ha collezionato 3 reti in campionato contro Lecce, Cagliari e Lazio e due in Europa League nelle vittorie contro lo Steaua Bucarest e il Salisburgo. Rendimento quindi, che è già in linea con quello della stagione precedente, dove il numero 21 ha totalizzato 6 gol totali, tutti in Serie A.

Verona-Bologna: il danese vuole la titolarità

Questo giovedì a Verona, Odgaard è determinato a partire dal primo minuto. Il danese sa di dover dare di più e le ultime due panchine di fila, potrebbero essere state per lui il campanellino d’allarme.

Il danese inoltre, sogna il sesto “fuoricampo” stagionale. Al Bentegodi del resto, ha un ottimo ricordo: a marzo scorso infatti, fu proprio Jens a segnare la rete decisiva del 2-1 contro gli scaligeri.

Dopo il momento buio del Bologna, ora i rossoblù hanno bisogno che Odgaard torni a brillare. Se quella luce tornerà, allora il percorso per i felsinei sarà finalmente in discesa.

