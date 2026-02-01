Calendario Serie A – Usciti gli orari della 25° e della 26° giornata

Inizia oggi un febbraio intensissimo. Sì, perché il Bologna, dopo essere stato tra le prime otto fino a dieci minuti dalla fine del girone, dovrà affrontare nel giro di un mese, oltre a campionato e Coppa Italia, i sedicesimi in Europa League. Il tutto in quello che, dal punto di vista numerico, è il mese più breve dell’anno. Insomma, i felsinei dovranno farsi forza con le teorie evolutive di Charles Darwin che, già dal 1859, aveva ben in mente che vince il più adatto. E, per diventare una big, bisogna adattarsi proprio a questi ritmi che, ormai da due mesi, costringono i ragazzi di Italiano a giocare ogni tre giorni.

Ecco il calendario di febbraio del Bologna

Dopo la gara di martedì contro il Milan, grande test per una squadra in ripresa, i rossoblu affronteranno il Parma domenica 8 alle 12.30. Settantadue ore dopo, alle 21, arriverà la Lazio sul prato del Dall’Ara, che ospiterà così la terza gara consecutiva in otto giorni. Poi, inizieranno le inevitabili trasferte. Dapprima il Torino, fissato domenica 15 febbraio alle 18, e infine il Brann (giovedì 19 alle 18.45). Il mese si concluderà poi con due sfide interne contro Udinese (lunedì 23 febbraio, 20.45) e, ancora una volta, Brann (giovedì 26 alle 21). Non male per un febbraio che inizierà col botto e si concluderà con due sfide fondamentali in campo internazionale.

Il mese dell’ambizione

Inutile dire che, al termine di questo tour de force, capiremo tanto sulle ambizioni dei rossoblu. A causa del filotto negativo in campionato, infatti, raggiungere i piazzamenti europei sarà complicatissimo: non sono ammessi altri passi falsi e, soprattutto, l’Europa League assume un valore sempre più grande. Anche la Coppa Italia sarà fondamentale, con un Bologna che non solo deve onorare il titolo della passata stagione, ma necessita di un occasione per rientrare nelle sette che giocheranno competizioni UEFA.

