Bologna-Aston Villa: il dribbling come chiave europea

C’è un dato che fotografa con chiarezza un limite sempre più evidente nel calcio italiano: la capacità di saltare l’uomo. Nei cinque principali campionati europei, l’Italia resta indietro per presenza e incidenza tra i migliori dribblatori. Un aspetto che non riguarda solo i numeri, ma il modo stesso di interpretare il calcio. E proprio in una serata europea, in cui il Bologna affronta l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa, questo tema torna attuale più che mai.

Italia a confronto: il dato sugli otto italiani

Secondo un’elaborazione di Sky Sport, nella classifica dei migliori 200 giocatori per dribbling riusciti ogni 90 minuti nei top cinque campionati europei, l’Italia conta appena otto giocatori.

Un numero che evidenzia un distacco netto rispetto alle altre nazioni: Spagna 30, Francia 27, Inghilterra 20, Germania e Portogallo 11.

All’interno di questa lista ristretta, compaiono: Palestra (56°), Parisi (63°), Bernardeschi (72°), Politano (89°), Oristanio (93°), Kayode (109°), Orsolini (114°) e Zaniolo (176°).

Un dato su tutti: nessun italiano è presente tra i primi 55. Un’assenza che conferma quanto, nel calcio italiano, l’uno contro uno sia meno centrale rispetto ad altri campionati.

Tra identità e qualità individuale: il dato rossoblù

Dentro questo scenario, il Bologna porta due giocatori nella classifica: Federico Bernardeschi (72°) e Riccardo Orsolini (114°).

Non si tratta di posizioni di vertice assoluto, ma il dato assume un valore diverso se letto nel contesto generale: su otto italiani presenti tra i migliori 200 dribblatori nei top campionati, due vestono la maglia rossoblù.

Entrambi interpretano ruoli offensivi esterni, dove il dribbling diventa una risorsa fondamentale per creare superiorità numerica. Ed è proprio in questo aspetto che si riflette anche l’idea di calcio di Vincenzo Italiano, fatta di ampiezza, ricerca dell’uno contro uno e valorizzazione degli interpreti sulle corsie laterali.

Orsolini, con la sua capacità di puntare l’uomo e incidere in zona offensiva, rappresenta una delle principali armi del Bologna. Bernardeschi, con qualità ed esperienza, aggiunge una dimensione diversa ma altrettanto utile nello sviluppo della manovra.

Verso una notte europea: Bologna – Aston Villa e il peso del percorso

Questa sera il Bologna è atteso da un appuntamento di grande rilievo: l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa. Una sfida che rappresenta uno dei passaggi più importanti del percorso europeo rossoblù, costruito con continuità e prestazioni sempre più convincenti.

Affrontare un avversario come l’Aston Villa significa misurarsi con un calcio intenso, fisico e abituato a ritmi elevati. In questo contesto, la capacità di creare superiorità individuale può fare la differenza. Ed è qui che entrano in gioco interpreti come Orsolini e Bernardeschi: giocatori in grado di accendere la partita con una giocata, di rompere gli equilibri e dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

Il cammino europeo del Bologna ha mostrato una squadra capace di adattarsi e crescere. Arrivare ai quarti di finale di Europa League non è un punto di arrivo, ma il risultato di un percorso costruito passo dopo passo, in cui organizzazione e qualità individuale si sono intrecciate.

Stasera, però, il livello si alza ancora. E in partite come questa, spesso, sono proprio i dettagli a fare la differenza.

Una direzione che dice qualcosa

Il quadro complessivo resta quello di un’Italia indietro nei numeri, ma non uniforme. Il Bologna è una delle realtà che prova a muoversi in controtendenza, portando due giocatori dentro una statistica che racconta molto del calcio moderno.

Perché oggi il dribbling non è solo una giocata: è un’idea di gioco. E per il Bologna, anche in Europa, può fare la differenza.