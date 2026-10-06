Dall’Ascoli al Lecce: Orsolini c’è, e il Bologna ha bisogno di lui

Se c’è una nota lieta nel pomeriggio domenicale vissuto dal Bologna contro l’Ascoli è proprio uno dei figli, veri, di quella terra: Riccardo Orsolini. Un nome che, come le migliori fioriture, è pronto a sbocciare. Suo è stato il gol della bandiera per i Rossoblù, ed è lui a sembrare il più pronto per questa ripartenza che dovrà necessariamente portare qualcosa al Bologna. A partire dal Lecce: casualmente, proprio la squadra alla quale il numero 7 ha segnato di più in carriera.

Bologna, Orsolini è tornato…e si vede

Probabilmente è il giocatore al quale il Bologna, e Bologna, chiede di più. E non può essere altrimenti se ti chiami Riccardo Orsolini: uno che con questa maglia negli anni c’è cresciuto per davvero, con la quale è diventato uomo e si è consacrato. A lui, oggi, ci si appiglia per una ripartenza la quale dovrà portare inevitabilmente risultati nelle prossime settimane, per scardinarsi da quel terzultimo posto che non lascia di certo tranquilli.

Orsolini, dicevamo. Lui, che nella partita migliore della brevissima era Tedesco si è infortunato, in quel di Bergamo, dopo pochi minuti dal suo ingresso. Ma ormai tutto è alle spalle, e lo dimostra lo spezzone contro il Torino. Quello a livello fisico. A livello mentale, invece, questo mini-ritiro durante la sosta. Il 7 ha alzato i giri del motore e non è un caso che sia proprio suo l’unico gol Rossoblù contro l’Ascoli: un segnale che quando serve lui c’è, esattamente come racconta la sua storia sotto le Due Torri.

Con Lecce serve una zampata delle sue

Non un sottotitolo casuale. Si, perché proprio il Lecce è la “vittima” sportiva preferita del classe 1997: come sottolineato da Massimo Vitali sull’edizione odierna de Il Resto del Carlino, Orsolini è andato a segno ben sette volte in nove gare, nella quale è però contato anche un Ascoli-Lecce di Coppa Italia, più di dieci anni fa. E allora sarebbero sette in otto gare con il Bologna: basta questo, forse, per raccontarlo.

E lui è più che pronto a riprendersi il suo posto in campo. Perché in pochi, più di Riccardo, sentono il peso di questo momento in casa Bologna: lui, che ha vissuto le lotte per la retrocessione, ed è stato capitano in quel di Anfield in Champions League. Se c’è qualcuno che può dare davvero una scossa alla squadra, quello è Riccardo Orsolini: a partire da Lecce, per arrivare fino..all’Inter, un’altra squadra che conosce bene le acrobazie del numero 7.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook