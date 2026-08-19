Orsolini-rinnovo: c’è la fumata bianca?

Da simbolo a bandiera, e viceversa. È ciò che si auspicavano Sartori e la società rossoblù in generale: stavolta il rinnovo di Riccardo Orsolini sembra davvero ad un passo. Marcello Giordano nell’edizione odierna de il Resto del Carlino, riferisce di un ulteriore incontro nella giornata di ieri tra Michelangelo Minieri e la dirigenza bolognese.

Si è parlato della situazione di calciomercato relativa a Cambiaghi (stesso agente di ‘Orso‘), ma anche delle ultime formalità da sbrigare per il prolungamento di contratto del numero 7. Orsolini firmerà con il Bologna fino al 2031, con un ingaggio che sfiorerà (con i bonus) i 3 milioni di euro. Il club rossoblù è passato dall’offerta iniziale di 2 milioni più bonus ai 2,2 milioni più bonus e ora, sembrerebbe aver ritoccato ulteriormente l’offerta verso l’alto.

Il rinnovo di Riccardo Orsolini

La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. A Casteldebole c’è un clima di fiducia per la risposta di Orsolini. Anche i compagni di squadra, che hanno voluto fortemente questo rinnovo di contratto, aspettano la firma dell’estroso esterno destro marchigiano. Nell’estate che ha visto salutare diversi compagni, il prolungamento di uno dei calciatori più rappresentativi del gruppo squadra rappresenterebbe un segnale concreto. L’ambiente, sia interno che esterno, percepirebbe la volontà di rimanere ad alti livelli.

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