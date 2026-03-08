Orsolini su tre fronti: gol, nazionale e rinnovo del contratto

La parabola stagionale del Bologna e di Riccardo Orsolini si sono mosse in maniera simmetrica, ma solo fino a qualche settimana fa. Ora la squadra di Vincenzo Italiano sembra essersi ripresa mentre l’Orso rimane dietro, nel mentre si avvicina il playoff mondiale dell’Italia e la scadenza del contratto.

Ritrovare il gol

Dopo un inizio di stagione di altissimo livello l’Orso si è bloccato, ha ritrovato due sigilli tra Europa League e Serie A a gennaio ma ora la rete manca da troppo tempo. Anche Italiano, per via di un Bernardeschi in ottima forma sembra avere meno pazienza di aspettarlo.

Il numero 7 rossoblù ha spesso colpito dopo prestazioni non brillanti ma nelle quali è stato capace di trovare la giocata giusta nel momento giusto. Ora però il tecnico ex Viola sembra concedergli meno spazio e fiducia, forse anche visto il momento difficile da doversi mettere alle spalle. Oggi alle 15 Orsolini potrebbe ritrovare la maglia da titolare con il suo Bologna e in una sfida delicata come quella contro il Verona sarebbe importante ritrovare la rete.

Convincere Gattuso

Un’altra motivazione per ritornare ad essere incisivo è sicuramente la maglia della nazionale. Quando il CT era Spalletti lo spazio non si trovava neanche con le migliori prestazioni, ma Gattuso crede in lui. Da qui ai playoff contro l’Irlanda del Nord mancano meno di 20 giorni e Orsolini dovrà trovare il modo di convincere ancora il commissario tecnico per vivere questo ultimo passo azzurro verso un obiettivo che manca da troppo tempo.

La questione rinnovo tra Orsolini e il Bologna

Il contratto che lega la società felsinea e il classe ’97 scadrà a giugno 2027 ma sappiamo bene quanto sia importante muoversi già nella primavera di un anno prima se si vuole continuare insieme. Al momento le due parti sembrano volersi ma a condizioni differenti.

Al momento il Bologna sarebbe disposto ad un adeguamento ma non alle condizioni poste dall’entourage di Orsolini. Per questo motivo si vive un pericoloso stallo che potrebbe far concretizzare una situazione in cui entrambe le parti potrebbero rimanere ferme sulla loro posizione senza trovarsi nella famosa metà strada.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook