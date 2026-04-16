Le PAGELLE di Aston Villa-Bologna (4-0)

Una gara di ritorno horror per i Rossoblù: Aston Villa-Bologna termina 4-0, con gli inglesi che hanno chiuso la pratica già nella prima frazione di gioco ed eliminano i Rossoblù. Ecco i nostri voti.

Aston Villa-Bologna, le pagelle: nessuno meritava un’uscita così

Ravaglia 5 – Mezzo punto è il rigore parato, fondamentale in cui si conferma davvero forte. Il terzo gol, invece, si poteva parare (anche il secondo, ma lì sono altri a fare peggio).

Joao Mario 4,5 – Prova a reggere ma, anche se lui a sinistra ci aveva già giocato, non lo aveva fatto di sicuro contro una squadra di questo livello.

Dal 46′ Zortea 5,5 – Qualche sgroppata e qualche scambio con Orsolini che qualcosa ha portato da quella parte.

Vitik 4,5 – Il rigore era totalmente evitabile, visto come ha saltato. Per il resto, non c’è un granché da dire, perché come tutta la difesa è sembrato quasi impotente.

Casale 4,5 – Sul terzo gol va abbastanza in bambola, ma in generale è totalmente spaesato. Ogni tanto prova a reggere di fisico, ma ormai la partita è chiusa da un po’.

Dal 82′ Heggem S.V

Miranda 4 – Dispiace, perché la colpa non è totalmente sua, ma di chi lo ha messo a destra forse per la prima volta in carriera. Viene travolto, ed era abbastanza prevedibile, visto che non ha mai brillato in fase difensiva. Ma non era di certo un esperimento da fare.

Freuler 5 – Si vede poco e la questione è molto semplice: il Bologna fatica tremendamente a giocare, soprattutto nel primo tempo, e lo schermo difensivo stavolta non ha funzionato.

Dal 46′ Sohm 5,5 – Non che potesse fare un granché, e anzi è protagonista dell’ultima azione “pericolosa” del Bologna.

Ferguson 5 – Uno dei pochi che probabilmente ci ha provato pure sullo 0-3, come gli attaccanti. Da vero Capitano, che probabilmente non si meritava questa debacle.

Moro 4,5 – Fuori giri, in tutti i sensi. Disconnesso sul secondo gol, perché se Miranda non segue, Buendia non può stoppare e segnare così facilmente.

Bernardeschi 5 – È il primo a provarci, provando a mettere in difficoltà Martinez senza successo. Poi si vede davvero poco, perché gioca solo il primo tempo, e lì si vede solo l’Aston Villa.

Dal 46′ Orsolini 5,5 – Entra a partita più che in ghiaccio, ha il merito comunque di creare un qualche brividino.

Rowe 5 – Anche lui uno dei primi a provarci e uno degli ultimi a mollare, ma questa sera non c’è stata trippa nemmeno per lui e solo per bravura altrui.

Castro 5 – Generoso per quanto ha potuto, ma in attacco non si è mai visto neanche il numero 9. E, proprio come per Rowe, è praticamente tutto merito degli avversari.

Dal 75′ Odgaard S.V –

All. Italiano 4 – Al di là dell’approccio, non c’era alcun motivo di sperimentare, soprattutto mettendo Miranda sulla destra. Non voleva che i suoi due anni venissero ricordati per questa partita: non sarà così, ma sicuramente l’ultima partita europea della stagione Rossoblù (e forse anche per il prossimo anno) non meritava un esito del genere.

ASTON VILLA: Martinez 6,5; Cash 6,5, Konsa 7, Pau Torres 7, Digne 7; Onana 7 (dal 78′ Bogarde S.V), Tielemans 6,5 (dal 74′ Douglas Luiz 6); McGinn 6,5 (dal 64′ Bailey 6), Rogers 7 (dal 74′ Sancho S.V), Buendia 7; Watkins 7,5 (dal 64′ Abraham 6). All. Emery 7

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