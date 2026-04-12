Le PAGELLE di Bologna-Lecce (2-0)

Un pomeriggio da tre punti per i Rossoblù: Bologna-Lecce termina 2-0 con le reti di Freuler e Orsolini. Ecco i nostri voti.

Bologna-Lecce, le pagelle: Pessina, ottimo esordio, Orso bentornato!

Pessina 6,5 – Esordio dal primo e subito una parata fondamentale nel primo quarto di gara. Bravo e sicuro nelle uscite e nella gestione del pallone: occasione ben sfruttata.

Joao Mario 6 – Una buona partita da parte del portoghese, attento in fase difensiva e molto presente in fase di spinta. Da lui ci si aspetta esattamente questo.

Dal 66′ Zortea 6 – Un paio di sprint per farsi torvare al posto giusto in fase offensiva, mentre dietro deve solo gestire.

Casale 6,5 – Un paio di chiusure provvidenziali nel primo tempo lo mettono alla ribalta quest’oggi: Italiano lo ha chiamato in causa e lui non si è tirato indietro, anzi.

Lucumì 6 – Partita più di gestione rispetto al compagno, senza farsi mancare ovviamente qualche intervento a tenere a bada l’attacco avversario.

Miranda 6,5 – Oggi quasi più un’ala aggiunta più che un terzino: la sua parte preferita, insomma. Si fa trovare pronto anche quando viene chiamato in causa in difesa, quindi per oggi va bene cosi.

Freuler 7 – Lui del turnover non ne vuole sapere, e oggi fa pure un gol decisivo. Altro? Lui fa sempre quello che deve fare, sia con la palla e sia senza.

Moro 6,5 – Buona partita da parte del croato, che soprattutto nella prima parte di gara è un filtro fondamentale in mediana, anche per velocizzare il gioco in avanti dopo il recupero.

Dal 85′ Bernardeschi 6 – Menzione d’onore: l’assist è tutto suo.

Sohm 6 – Tanta sostanza ma abbinata a più di una giocata di qualità: ottimo collante tra la mediana e l’attacco, e per poco nel primo tempo non trova anche il gol.

Dal 74′ Pobega S.V –

Orsolini 7 – Un gol nel finale, un quasi-gol, perché è lui a prendere la traversa sulla rete di Freuler. Un altro paio di occasioni pienamente nelle sue corde ma non andate a buon fine. Mettiamoci una bella mano in fase di ripiegamento, e abbiamo finalmente una grande partita da parte sua.

Cambiaghi 6 – Si sta sempre più ritrovando e, seppur non abbia avuto picchi clamorosi, anche la partita di oggi l’ha dimostrato. Dopo un buon inizio gara e una leggera flessione (anche per l’andamento del match), ha chiuso in crescendo.

Dal 74′ Rowe S.V –

Castro 6 – Meno presente nelle occasioni Rossoblù del solito, anche se un gol lo aveva fatto poco dopo il fischio dell’arbitro. Comunque, il classico lavoro sporco e utile per il gioco, lui l’ha messo dentro.

Dal 85′ Odgaard S.V –

All. Italiano 6,5 – Gira gli uomini ma trova comunque la vittoria, e pure convincente. Forse il suo Bologna ci ha messo un po’ troppo a chiuderla definitivamente, ma la partita è stata gestita molto bene e anche questo da fiducia in vista del match di giovedì di Europa League.

LECCE: Falcone 6; Veiga 5,5, Siebert 5, Tiago Gabriel 5,5, Ndaba 5,5 (dal 46′ Gallo 5,5); Ngom 5 (dal 46′ Gandelman 5,5), Ramadani 5, Coulibaly 6; Pierotti 5,5 (dal 83′ Sala S.V), Stulic 5 (dal 64′ Cheddira 5), Banda 6 (dal 64′ Ndri 5,5). All. Di Francesco 5.5

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