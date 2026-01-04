Le PAGELLE di Inter-Bologna (3-1)

Una prima dell’anno deludente per i Rossoblù: Inter-Bologna termina 3-1, con le reti di Zielinski, Lautaro e Thuram, a poco serve il gol di Castro. Ecco i nostri voti.

Inter-Bologna, le pagelle: l’unico a salvarsi davvero è sempre Ravaglia

Ravaglia 7,5 – Prende tre gol – uno su carabola – ma quelli salvati nemmeno li contiamo. Il binomio Ravaglia – Inter ha aggiunto un nuovo capitolo alla storia.

Holm 5,5 – Si accende e si spegne, in base ai momenti. Non fa male, ma non fa nemmeno benissimo, e per uno che può e deve essere un fattore come lui, non è il massimo.

Dal 68′ Zortea 5,5 – Prova a dare un po’ di spinta, ma non sempre è la spinta giusta.

Heggem 5,5 – Non è il massimo, anche se comunque è quello che commette meno errori gravi nella coppia centrale.

Lucumì 5 – Troppi errori per uno come lui: solo in un paio di occasioni si vede il vero Lucumì, ma per il resto non può sempre rischiare così.

Dal 46′ Vitik 5,5 – Abbastanza preso dall’andazzo della partita, ci prova ma non sempre ci riesce, un po’ come per tutti.

Lykogiannis 6 – Non è che si veda molto, anche se una volta è bravo a recuperare pulito su un’azione pericolosa. Quando si è visto, l’ha messa addosso a Castro, e qualcosa vale.

Moro 5,5 – Prova, con fatica, a tenere sempre un certo ordine, anche se non va sempre bene. Diciamo, nel complesso, che doveva dare di più.

Dal 46′ Pobega 5 – Ci si aspettava la solita versione, ma oggi non c’era: in ritardo sul raddoppio, in generale non bene.

Ferguson 5,5 – Manca il vero Lewis, da più di una partita. Oggi non fa nemmeno tanto male, però non fa tanto, e al Bologna serve sempre tanto.

Odgaard 5,5 – Mezzo, perché nel primo tempo quasi lo fa da solo, e il problema è che non lo fa. E in partite come queste si deve fare, e si deve fare molto di più.

Dal 79′ Freuler S.V

Cambiaghi 5 – Vira a destra per necessità ma si vede davvero, davvero poco. E quando si vede, è rivedibile. Una partita che poteva andare decisamente meglio per uno con le sue capacità.

Dal 68′ Orsolini 5,5 – Anche Italiano gli ha chiesto una spinta, e lui almeno in questo ci ha provato. Non ci è riuscito troppo, però: solo piccoli sprazzi.

Rowe 5 – Tira probabilmente una volta in più del compagno dall’altra parte, ma più o meno l’apporto è lo stesso. Scelte spesso sbagliate, non troppo in serata.

Castro 6 – Una partita insufficiente, un po’ come quelle dell’ultimo periodo, salvata dal suo nome di fianco al gol. Solo lì, lui come per altri, si è visto quel che è.

All. Italiano 5 – La squadra non va al massimo, anche merito dell’avversario. Ma la squadra sembra andare poco, senza una luce fissa. E su questo, un paio di domande il mister se la farà. Non una grande partita del Bologna stasera, perché continua un periodo “no”, un periodo dal quale bisogna trovare la via d’uscita.

INTER: Sommer 5,5; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (dal 76′ Carlos Augusto S.V); Luis Henrique 6, Barella 6,5 (dal 67′ Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6 (dal 67′ Sucic 6), Zielinski 7, Dimarco 6,5; Thuram 6,5 (dal 83′ Lavelli S.V), Lautaro Martinez 7 (dal 76′ Pio Esposito 6). All. Chivu 6,5

