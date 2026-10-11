Le PAGELLE di Lecce-Bologna (1-2)

Ritorna la Serie A dopo la pausa, e ritornano anche i Rossoblù, con la prima vittoria in campionato in quel del Via del Mare: Lecce-Bologna termina 1-2, grazie ai gol di Orsolini ed Enem. Ecco i nostri voti.

Lecce-Bologna, le pagelle: Cambiaghi fa per due, Enem decisivo

Pessina 5 – Andava tutto bene, fino ovviamente al gol del Lecce, dove ha evidenti colpe nell’uscita. Uscita che poteva essere fatale anche qualche minuto dopo: c’è da migliorare.

Casale 6 – La sorpresa della retroguardia titolare, ma che ha disputato una partita tutto sommato ordinata: lo schieramento a tre lo può aiutare, in questo senso.

Heggem 6 – Meno di un’ora per lui, ma il tutto senza patemi: buona prestazione quella del norvegese, tutto nella norma.

Dal 54′ Helland 6 – Senza infamia e senza lode, però anche lui è sembrato un po’ indeciso sulle ondate d’attacco avversarie. Nulla di ché, ma può far di meglio.

Darmian 6 – Il nuovo acquisto dei Rossoblù è buttato subito nella mischia da Palladino, e dimostra come l’affidabilità sia la sua certezza: bene come terzo, e questo tornerà utile eccome.

Zortea 6,5 – Da quarto a centrocampo fa tutta un’altra figura che da terzino, e lì ha espresso il suo meglio in carriera: anche oggi si è visto, c’è ancora margine per lui.

Pobega 6 – Tanta sostanza in mezzo al campo, per una squadra che ha bisogno di muscoli e corsa per quello che ha mostrato di voler fare.

Dal 62′ El Azzouzi 6 – Torna in campo e tiene alto il ritmo in ambo le fasi di gioco.

Ferguson 6 – Il vigile del centrocampo, un po’ come un suo ex compagno oggi in Grecia: detta i tempi alla squadra e soprattutto dà una grande mano davanti alla difesa.

Miranda 6,5 – Bene, e non poco. Con meno compiti difensivi ha più spazio da attaccare in avanti, e può pungere proprio come si è visto oggi.

Dal 81′ Alhassane S.V

Cambiaghi 7,5 – Che toccasana la Nazionale per lui. Sembrava dovesse giocare solo uno spezzone, invece è titolare e piazza due grandi assist per le reti dei compagni: un fattore decisivo.

Dal 81′ Bernardeschi S.V

Orsolini 7 – Serviva lui per dare una sveglia iniziale, una delle sue, con quella rovesciata. E poi anche la sventagliata per il successivo assist di Cambiaghi. Difficile aggiungere altro guardando al futuro, perché si è nuovamente infortunato, ed è la notizia peggiore nel pomeriggio del Bologna.

Piccoli 6 – Solito ampio lavoro per la squadra, che è anche utile soprattutto nel primo tempo per i suoi compagni più vicini, Orsolini e Cambiaghi.

Dal 62′ Enem 7 – Per lui zero riflettori ma tanta sostanza: Palladino lo butta dentro e lui cosa fa? Segna il gol decisivo. Vuoi mai che sia davvero stato un colpo sottovalutato?

All. Palladino 6,5 – Ed eccoci qui, alla prima vittoria. Quello che ci voleva, e quello che gli serviva: la squadra aveva sicuramente una verve diversa, anche con un gioco diverso. Scelte particolari le sue ma azzeccate: segno che sa quello che deve fare. Ora arriva l’Inter, in casa, ma la partenza è stata giusta.

LECCE: Falcone 5,5; Danilo Veiga 6, Thiago Gabriel 5,5, Siebert 6, Gallo 5,5; Coulibaly 6, Ilic 6 (dal 36′ Ngom 6), Maleh 6 (dal 79′ Gandelman S.V); Pierotti 5,5 (dal 62′ Ndri 6), Paco Esteban 6 (dal 62′ Geubbels 6), Fatah 6,5 (dal 79′ Monteiro S.V). All. Di Francesco 5,5

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook