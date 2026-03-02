Le PAGELLE di Pisa-Bologna (0-1)

Un posticipo portato a casa all’ultimo dai Rossoblù: Pisa-Bologna termina 0-1 grazie al gol in extremis di Jens Odgaard. Ecco i nostri voti.

Pisa-Bologna, le pagelle: grazie mille a Skorupski e Odgaard

Skorupski 7 – Anche oggi bisogna ringrazialo, perché in almeno un paio di occasioni le sue manone tengono tutto in bilico: si, è tornato.

Zortea 6 – Non bene, perché bisogna dare di più soprattutto ora, nel momento di emergenza. Troppe imprecisioni, e a uno come lui si chiede di più. Lo salva il finale: salvataggio fondamentale sulle linea e assist per Odgaard.

Vitik 6 – Esce per l’ennesimo problema fisico della stagione. Peccato, per il periodo in crescita e per la partita stessa.

Dal 21′ Casale 6 – Non semplice entrare così a freddo, però nemmeno lui quando è in dubbio ci pensa troppo e libera bene.

Lucumì 6 – Nulla di speciale, ma comunque una partita dove fa il suo e non bada a spese, perché l’attacco del Pisa in qualche fiammata poteva fare male.

Joao Mario 5,5 – Un po’ come il compagno dall’altra parte. Soprattutto in fase difensiva va in sofferenza, e in attacco non da un apporto davvero concreto.

Dal 74′ De Silvestri S.V

Freuler 5,5 – Un po’ sottotono anche oggi. Un po’ come tutto l’ultimo periodo, in realtà. Ovviamente, per i suoi alti standard, che però son fondamentali.

Moro 6 – Prova in qualche modo a creare un qualcosa, prima con Castro e poi con qualche palla velenosa. Apprezzato l’impegno.

Sohm 5,5 – Un po’ nascosto rispetto alle ultime uscite: ok la fisicità in mezzo al campo, ma uno come lui può fare di più.

Dal 63′ Odgaard 7 – Ci si aspettava più pericolosità con il suo ingresso. Non sembrava di averla creata, poi però al 90′ tira una sassata clamorosa dal nulla, facendo un gol dal peso specifico enorme.

Bernardeschi 5,5 – Oggi scarico, decisamente. Non incide e non ha nemmeno quasi la possibilità di farlo: di questi tempi, una rarità.

Dal 63′ Orsolini 5 – Ancora una volta male, poco da dire. Perde palloni banali e pericolosamente, davanti invece incide pochissimo.

Cambiaghi 5 – Non una buona partita, ancora. Non sembra nemmeno lo stesso giocatore di qualche mese fa. Non ha spunti, non punge.

Dal 74′ Rowe S.V

Castro 6 – Una la spara alle stelle. Una, invece, la spara sul palo. È quello che ci prova di più, sfortunatamente non pungendo come al solito.

All. Italiano 6 – Una vittoria forse sudata fin troppo, ma che rimane una vittoria e gli porta una sufficienza. Ha ritrovato il miglior Skorupski, Odgaard non è fuori dai radar, almeno dai suoi, anzi. Contano i tre punti e una striscia positiva allungata. Ora, riposo e appuntamento a domenica.

PISA: Nicolas 6; Calabresi 6 (dal 71′ Canestrelli 5,5), Caracciolo 6 (dal 90′ Iling Jr. S.V), Coppola 5,5; Leris 6,5, Hojholt 5,5 (dal 71′ Piccinini 5,5), Aebischer 6, Marin 5,5, Angori 6 (dal 63′ Cuadrado 5,5); Moreo 5,5, Durosinmi 5,5 (dal 63′ Stojilković 5). All. Hiljemark 6

