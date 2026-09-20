Dottor Palladino pronto alla cura: la sosta sarà vitale

Difesa a tre o difesa a quattro che sia, il Bologna ha ancora qualcosa da sistemare. Il ragionamento è logico, quasi inevitabile, anche perché non bastano pochi giorni di cura per poter dire che il raffreddore sia effettivamente alle spalle e, in certe posizioni di classifica, il compito dell’allenatore si avvicina a quello del medico.

Un lavoro di fatica

Alcuni elementi stanno faticando più del previsto, altri sono in netta ripresa e, sicuramente, dopo la sosta sapranno dare il loro apporto in maniera più chiara. Il primo passo, l’imperativo categorico delle prossime settimane, è comprendere appieno i dogmi del calcio di Palladino, che ieri ha basato il suo arrangiamento tattico sullo spartito di un impegnatissimo Piccoli.

Palla lunga e protezione, sperando che l’attaccante vinca il duello, è una buona soluzione occasionale ma, giustamente, c’è ancora molto da carpire, servirà un’intesa tra le parti. E le due settimane di sosta possono essere vitali in questo senso.

La cura Palladino

Come testimoniato anche dalla penna illustre di Ivan Zazzaroni nel numero odierno di Stadio, la nuova cura rossoblu ha avuto già qualche effetto positivo, se non altro dal punto di vista mentale e nervoso. Escludendo dall’analisi Bernardeschi, scatenato e in forma già dai tempi di Tedesco, in generale si è visto un gruppo più attento e coperto, migliore nella tenuta del campo.

Mancano ancora degli elementi da ritrovare, come Heggem e Odgaard che possono e devono fare di più. Però le prime note della sinfonia incuriosiscono e ora resta una domanda. Quanto in alto potrà andare il Bologna di Palladino? O meglio, il mister sarà abbastanza bravo da sistemare rapidamente ciò che bisogna migliorare in questo Bologna? Per le risposte sarà salvifica la sosta: tocca rimandare l’analisi di venti giorni e aspettare la prossima prova, contro il Lecce di DiFra.

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