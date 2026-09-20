Il pari di ieri non accontenta, non può accontentare nessuno dei rossoblu. A partire dal nuovo mister, Raffaele Palladino, che ha espresso tutto il suo dispiacere per il risultato nei minuti immediatamente successivi al triplice fischio.

«Dispiace, perché ci tenevamo tanto a ottenere una vittoria davanti ai nostri tifosi. Ma essendo arrivato da tre giorni non mi aspettavo certo una partita perfetta». Insomma, nonostante l’amarezza il tecnico di Mugnano rimane lucidissimo nelle sue analisi, che gli daranno spunti di lavoro per tutta la sosta.

Fiducia a Skorupski

«Lukasz non è in discussione, ma per giudicarlo ho bisogno di parlargli e di conoscerlo meglio. Mi dispiace perché veniva già da un errore ma come gli ho detto a fine partita possono sbagliare tutti, anche io a fare i cambi: l’importante è come si reagisce a un errore, perché è quello che determina l’uomo oltre che il calciatore».

Queste testimonianze, raccolte da Massimo Vitali nel numero odierno de il Resto del Carlino, ci raccontano di un allenatore che già ha studiato e conosce la squadra, ma comunque è disposto a lasciarsi stupire. Dote fondamentale per chi entra a stagione in corso, anche perché le gerarchie non devono essere fisse. Arriverà il momento di Pessina? Sicuramente, ma è ancora presto per dire che dopo la sosta sarà lui il titolare: anche Skorupski avrà occasione di riscattarsi.

Cambi di prospettiva

Come testimoniato da Palladino stesso, il Bologna per 70 minuti ha saputo fare la partita. Poi, però, è arrivato il calo. Complici dei cambi che non hanno saputo fare la differenza, il mister ha pagato la sua inesperienza con il gruppo racimolando appena un punto.

Pazienza, anzi meglio. Perché, nel calcio come nella vita, si impara soprattutto dagli errori. La scossa dovrà arrivare dopo la sosta: nonostante i fischi di ieri, i tifosi aspetteranno e continueranno a sostenere il processo. Il messaggio, al di là dei punti in classifica, è chiaro: il Bologna lotta ed è vivissimo.

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