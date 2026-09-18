Palladino il camaleonte: pronta la difesa a tre

Palladino è voglioso di costruire il suo Bologna. Dopo la presentazione di ieri, avvenuta nel tardo pomeriggio nella sala stampa di Casteldebole, il mister è già pronto alla sua prima gara al seguito dei rossoblu, in programma domani alle ore 15 contro il Torino di Abate. E se in molti si sono chiesti quali modifiche tattiche apporterà il tecnico di Mugnano al club, possiamo esserne certi: la difesa a tre verrà provata molto presto. Secondo il Corriere di Bologna, addirittura già da domani.

Un tecnico a tre

Palladino nel corso della sua carriera ha spesso preferito le linee a tre, con un moderno 3-4-2-1 o un 3-4-1-2 a seconda delle esigenze della squadra. L’eccezione era stata la Fiorentina, dove l’equilibrio era arrivato con un più coperto 4-2-3-1 e Edoardo Bove a fare il falso esterno. Alla Aebischer con Thiago Motta, per intenderci.

Se, però, come annunciato in conferenza stampa, il tecnico volesse effettivamente tenere in campo sia Bernardeschi sia Orsolini, la soluzione più probabile sarebbe quella del 3-4-3. L’ascolano farebbe l’ala, mentre al 10 andrebbero compiti più difensivi. L’alternanza con Holm o Zortea permetterebbe ai quattro di lottare per due poltrone, mentre a sinistra Miranda sarebbe adatto a fare il quarto a supporto di Cambiaghi o Mbangula.

Il metodo Palladino

Evidentemente, con Tedesco nel gruppo qualcosa deve essere andato storto. Dopo appena quattro giornate non c’è stata nessuna opposizione dei giocatori all’esonero, sintomo di una relazione quantomeno migliorabile. Palladino punterà forte sulla solidità dello spogliatoio, rendendo gli allenamenti intensi grazie all’uso dei walkie-talkie con i suoi collaboratori. Meno tempi morti, più intensità e cooperazione nel gruppo: queste saranno le tre parole chiave della nuova era al Niccolò Galli.

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