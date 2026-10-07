Palladino è chiamato a scegliere: Pessina o Skorupski dal 1’ contro il Lecce?

Massimo Pessina è tornato a far parte dell’organico rossoblù. Come sottolineato da Massimo Vitali ne Il Resto del Carlino, il giovane portiere del Bologna ha passato 15 giorni di puro apprendistato a fianco di Gianluigi Donnarumma; insomma, non l’ultimo arrivato. Due settimane o poco più, in cui ha potuto vedere da vicino il meglio del meglio, forse prendendo in prestito anche qualche trucchetto.

La chiamata del CT Mancini ha sicuramente certificato la crescita del ragazzo, che da qualche mese a questa parte mostra evidenti segnali di sviluppo. Per ora, tuttavia, il posto in maglia Azzurra è occupato fino a data da destinarsi. Quindi, non resta altro che pensare alla ripresa del campionato. Domenica è la volta di Lecce, una partita che può rappresentare già un bivio importante nella stagione della squadra di Palladino.

Lecce, non una squadra come le altre per Pessina

Sì, il Lecce è per Massimo Pessina ricordo ben gradito. Contro la squadra salentina, infatti, il giovane portiere ha collezionato la seconda presenza da titolare, a fronte di cinque totali, con la maglia del Bologna. Inoltre, coincidenza vuole che quel 12 aprile rappresenti anche l’ultimo match casalingo in cui i rossoblù ne sono usciti trionfanti.

Tra i pali c’era proprio il classe 2007, che quel giorno non passò inosservato. La sua non fu una semplice comparsata, bensì si rese protagonista di una parata provvidenziale ai danni di Stulic, quando il punteggio era ancora bloccato sullo 0-0. La sfida terminò 2-0 a favore del gruppo di Italiano, grazie alle reti di Freuler e Orsolini.

Skorupski, adesso cosa si fa?

Contro il Lecce, Palladino è chiamato a una decisione difficile: puntare su Skorupski o andare all-in su Pessina? Una cosa è certa: in questo avvio di stagione, le prestazioni del portiere polacco hanno fatto preoccupare e non poco i tifosi del Bologna. Contro Atalanta e Torino sono arrivate due imprecisioni che hanno costato caro ai rossoblù.

Dall’altro lato, invece, Pessina, forte della chiamata in Nazionale maggiore, ha voglia di mostrare di nuovo il proprio valore, e magari strappare in via definitiva la maglia da titolare.

L’allenatore del Bologna, quindi, deve fare una scelta: bocciare Skorupski oppure confermarlo nella speranza di riportarlo in forma? La questione è complicata, anche perchè la classifica non permette esperimenti. Da qui a domenica scopriremo dunque il verdetto, che si potrebbe rivelare decisivo per il futuro del club e dei due giocatori.

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