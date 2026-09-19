Palla@dino – Raffaele, benvenuto al Bologna Fc 1909

C’è un nuovo sceriffo in citta, nella nostra Bologna: è Raffaele Palladino, nuovo allenatore del Bologna Fc 1909. La vicenda non è semplice da raccontare: a nostra memoria non ricordiamo un allenatore (in questo caso parliamo di Domenico Tedesco) esonerato dopo quattro partite. Ma la situazione, reputiamo, fosse così compromessa nei rapporti con il Gruppo Prima squadra, che la prosecuzione con l’allenatore ex Lipsia non era possibile. Quindi dopo la sconfitta col Napoli di “corto muso”, la situazione è precipitata e il dietrofront della dirigenza del Bologna Fc 1909 è stata repentina. Malumori interni allo spogliatoio hanno consigliato a Fenucci & Co. di optare su un’altra guida tecnica, perchè la prima scelta era “bruciata”. Il Mercato estivo sicuramente ha dato i suoi buoni scossoni, sicuramente, ma questi black out relazionali sono da ricercare in un altro “file”. E’ probabile che la scelta (in punto incompatibilità con l’ambiente) fosse “non corretta” fin dall’inizio. La forte, fortissima personalità di Tedesco non aveva trovato grandi seguaci fra i giocatori rossoblù e la separazione è sembrata la soluzione più giusta.

La scelta di Raffaele Palladino, nel solco della tradizione del Bologna Fc 1909

L’ex allenatore viola , scelto dopo la burrasca iniziata (davvero?, ndr) nella pancia del Maradona, conferma una regola aurea del Bologna, a partire da Inzaghi. Negli ultimi 8 anni, a partire proprio da Pippo Inzaghi, il Bologna ha sempre scelto allenatori under 50. Pippo Inzaghi (2018,2019, 45 anni), Sinisa Mihajlovic (2019-2022, 50 anni), Thiago Motta (2022-24, 40 anni) Vincenzo Italiano (2024-2026, 46 anni), Domenico Tedesco (2026-27, 41 anni), Raffaele Palladino (2026-2029, 42 anni).

Prendendo spunto da un film di alcuni anni fa “Il Bologna Fc 1909, non è un club per vecchi allenatori“. Ma oltre a questa boutade, dalla lista sopra segnalata, si evince che il Bologna, in circa 8 anni, ha cambiato 6 allenatori. Al di là della triste vicenda del povero Sinisa, la media di permanenza sulla panchina del Bologna Fc 1909 è poco più di un anno e quattro mesi di media. Troppo pochi per dare continuità ad un progetto, qualora esista veramente.

Ma noi, nonostante tutto vogliamo crederci al progetto. E ci crede soprattutto Raffaele, esattamente come ha detto in conferenza stampa. “Il Bologna non mi ha prospettato una panchina, ma un progetto”. E chi siamo noi per non credergli?

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