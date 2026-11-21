Il ballottaggio per il ruolo di centravanti accompagna il Bologna verso la sfida contro l’Udinese. Jens Odgaard sembra partire in vantaggio su Piccoli, ma Palladino non ha ancora sciolto definitivamente le riserve.

Odgaard, Piccoli e Dovbyk: quali sono le alternative per Palladino?

Il danese può offrire soluzioni differenti grazie alla tecnica, alla capacità di leggere gli spazi e alla qualità nel dialogo con i compagni. Non è il classico riferimento offensivo che predilige giocare spalle alla porta, ma riesce comunque a partecipare alla costruzione e a rendere più fluida la manovra.

La concorrenza, però, resta aperta. Piccoli garantisce maggiore fisicità, lotta sui palloni e capacità di far salire la squadra, qualità preziose quando serve alleggerire la pressione avversaria. Molto dipenderà dalle sue condizioni dopo i recenti problemi muscolari e dalle valutazioni tattiche dell’allenatore. Più defilato appare invece Dovbyk, reduce da uno spazio limitato anche con la nazionale ucraina. La sua situazione merita attenzione in vista della riapertura del mercato invernale, anche se le gerarchie potrebbero ancora cambiare. Palladino si riserverà la decisione definitiva fino agli ultimi allenamenti.

Chi sostituirà Miranda sulla fascia sinistra?

Un altro nodo riguarda l’assenza di Miranda, con il rientro in gruppo che resta un obiettivo per la successiva trasferta di Venezia. Se Alhassane, reduce dagli impegni con la Nigeria, non dovesse essere pronto per partire dall’inizio, Palladino potrebbe valutare soluzioni alternative. Bernardeschi e Darmian rappresentano opzioni differenti per caratteristiche e piede, mentre Cambiaghi offre la possibilità di adattare un esterno offensivo alla corsia. La scelta dipenderà dagli equilibri da mantenere e dalle esigenze della partita: il Bologna si prepara così a un doppio rebus, tra la ricerca del centravanti più adatto e la necessità di ridisegnare la fascia sinistra.

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