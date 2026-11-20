Le notizie di oggi in casa Bologna FC si concentrano sulla preparazione della sfida contro l’Udinese, in programma domenica alle 15 al Dall’Ara, presentata oggi in conferenza stampa da Palladino. In casa rossoblù tengono banco anche le situazioni di mercato legate a Heggem e Dovbyk, mentre la celebrazione dei 25 anni di collaborazione con Macron riporta alla memoria una pagina importante della storia del club.

Bologna-Udinese, Davis rischia di saltare la sfida del Dall’Ara

Il Bologna prosegue il lavoro a Casteldebole in vista dell’Udinese. Anche i friulani hanno cambiato allenatore: dopo l’esonero di Kosta Runjaic, Paolo Zanetti ha debuttato con una sconfitta per 2-1 contro il Venezia.

Per la gara di domenica, il nuovo tecnico potrebbe però dover fare ancora a meno di Davis. Un nuovo problema muscolare mette in dubbio la sua disponibilità.

Qui per per i dettagli della situazione in casa Udinese.

Le notizie di oggi sul calciomercato del Bologna: Heggem e Dovbyk sotto osservazione

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa rossoblù ci sono alcune situazioni da monitorare. A partire da Torbjørn Heggem, che dal ritiro della Norvegia ha espresso pubblicamente la propria insoddisfazione per il poco spazio trovato, arrivando a ipotizzare una possibile richiesta di cessione. Parole che non sarebbero state apprezzate dalla dirigenza.

Diverso, almeno per ora, il discorso relativo a Dovbyk: il Bologna continua ad aspettare l’attaccante ucraino, ma serviranno risposte concrete.

Qui per tutti i dettagli sulle strategie rossoblù in vista del mercato invernale.

Bologna FC e Macron, 25 anni di storia: Nervo passa il testimone a Orsolini

La collaborazione tra Bologna e Macron compie 25 anni e la ricorrenza è diventata l’occasione per ripercorrere alcuni momenti significativi della storia rossoblù. Per celebrarla è stata realizzata una maglia speciale, che la squadra indosserà contro l’Udinese: un’edizione limitata di 2001 esemplari, in omaggio all’anno in cui iniziò il rapporto tra il club e il marchio.

Protagonisti del racconto sono stati Carlo Nervo e Riccardo Orsolini, due numeri sette di epoche diverse. L’ex rossoblù si è detto emozionato nel ritrovare una maglia così legata alla propria carriera, riconoscendo nell’attuale capitano qualità offensive e fiuto del gol.

Qui per rivivere la storia rossoblù attraverso le parole di Carlo Nervo.

Bologna FC, la conferenza stampa di Palladino

Raffaele Palladino, nella conferenza stampa pre Udinese, ha chiesto ai suoi massima concentrazione, definendo la partita uno spartiacque per riprendere il percorso interrotto dalla sosta. Il tecnico si è detto soddisfatto della crescita del Bologna, ma dovrà fare a meno di Miranda, mentre Heggem non sarà convocato per scelta tecnica e tornerà in gruppo dalla prossima settimana.

Qui tutte le dichiarazioni del mister rossoblù

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