Il mister X di Palladino: «Ho in mente una soluzione…»

Di solito, la sala stampa è il regno della comunicazione calcistica. Ergo lessico bellico, parole da motivatore e moltissime dichiarazioni d’incoraggiamento. Insomma, è raro che i giornalisti presenti risultino intrigati o incuriositi nell’animo da una novità presentata dall’allenatore. Anche perché spesso queste si limitano alle circostanze di giornata.

Eppure ieri, per presentare Bologna-Monza, Palladino ha rilasciato una dichiarazione a dir poco misteriosa sulla gestione della sua corsia di destra. «Amondarain sta crescendo e mi è piaciuto molto, poi rivedremo anche Darmian come quinto perché è il suo ruolo naturale. Non escludo però altri giocatori in quella posizione: per domani ho in mente una soluzione» – ha concluso il tecnico di Mugnano. La domanda è una sola: chi sarà questa soluzione?

Darmian centrale, Amondarain sulla corsia e…

Partiamo dal primo indizio, quello cioè che riguarda Amondarain e la sua crescita sulla corsia. Non è infatti un mistero che Zortea prima o poi avrà bisogno di rifiatare e, a Cagliari, Palladino ha voluto sperimentare con l’inserimento dell’argentino sulla fascia destra. Una soluzione che, in realtà, viene studiata e migliorata giorno dopo giorno da qualche settimana e, secondo il tecnico, porterà sicuramente a un allargamento del ventaglio tattico.

E Darmian? Sull’ex Inter il mister è stato chiarissimo, affermando che lo rivedremo in quella posizione ma non adesso. Probabilmente è una questione di condizione: per gestire una corsia evitando infortuni e mantenendo l’efficienza, specialmente in questa fase della carriera, bisogna essere in forma smagliante. Al 120%, se non di più.

Mister X

Poi, però, Palladino ha aggiunto un altro nome. O meglio, lo ha nascosto, affermando che lo staff sta lavorando per una soluzione alternativa sulla corsia. Forse per vederla oggi è ancora troppo presto, è vero. Tuttavia la porta è stata aperta e in sala stampa la sorpresa è stata notevole, specialmente perché il mister si è rifiutato di rivelare l’esterno mascherato. Sta a noi, dunque, fare qualche ipotesi.

Il primo nome che ci viene in mente è quello di Marco Libra. Il giovane talento italo-venezuelano ha acceso il match di Cagliari grazie alla sua grande visione a un paio di intercettazioni importanti, utili anche per la complessa doppia fase che la posizione richiede. L’unico dubbio in questo senso è fisico, ma anche sotto questo aspetto da Valles in poi ci sono stati notevoli miglioramenti.

Le opzioni di Palladino

Per avere maggiore solidità difensiva, invece, anche Helland si candida ad essere il prossimo esterno a tutta fascia. Sulla falsa riga di quanto visto a Udine con Bertola, un centrale fisico che può anche fare il terzino è un’ottima arma pure sulla corsia più offensiva. Chiaramente, poi, l’apporto offensivo sarebbe minore. Però al Brann il norvegese ha dimostrato di poter reggere l’urto dei velocisti avversari.

Un ultimo spunto, infine, potrebbe essere un falso esterno. Cioè un giocatore solitamente impiegato in mezzo al campo adattato sull’out di destra. Per caratteristiche, l’unico erede potenziale del mottiano Aebischer sarebbe Pobega. Toglierlo dal centro del campo ora, però, sarebbe impensabile, specialmente perché la coppia con Ferguson sta facendo scintille. Ma mai dire mai…

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