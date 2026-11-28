Nella pancia del Penzo, Raffaele lascia andare i suoi pensieri in libertà, forte di 6 risultati utili consecutivi, ma di una prestazione a luci ed ombre. Il Venezia ha giocato meglio nel primo tempo, il Bologna ha fotocopiato il secondo tempo di Bologna Udinese, con la stessa trama di gol sbagliati: la davanti il problema esiste. La lucidità sottoporta che dovrebbe aiutare gli attaccanti rossoblù, in questo momento di allungo in classifica, non è pervenuta. Poi se ci mettiamo che il portiere avversario, per distacco, è stato l’MVP della partita, abbiamo la certezza che il punto portato a casa dalla laguna non possa altro che essere un rammarico. 6 risultati utili consecutivi, dopo che nelle prime quattro gare avevi raccolto 1 punto, è sicuramente una nota di merito da non sottovalutare. Differente è il discorso se questa rosa possa sostenere l’ambizione dei tifosi: puntare in maniera diretta all’Europa, qualunque sia la competizione possibile. Questa, al momento, ci sembra l’unica disanima possibile.

6 risultati utili consecutivi

Partiamo dalle cose positive: Raffaele, in meno di due mesi, ha raddrizzato la barca. E’ probabile che con Tedesco qualcuno della truppa tirasse la gamba indietro, ma 18 punti in 9 partita sono una realtà indiscutibile. Al pronti, partenza, via! Palladino ha ridato un’anima alla quasi totalità del gruppo, ha ridefinito le gerarchie (ricordate il dualismo Skorupski-Pessina?) e riacceso gli entusiasmi. La quasi totalità del gruppo, dicevamo: Raffaele ha le sue idee e se qualcuno è più “residente” di altri in panchina, i motivi albergano nel come il Mister fa giocare le sue squadre. Non è un mistero che durante la conferenza del prepartita, solleticato sul tema, ha dichiarato che 25 giocatori sono un “quartiere”, neanche piccolo da gestire. E al di là e oltre i 6 risultati utili consecutivi, se lui è il conducador che ha scelto la dirigenza per il prossimo futuro del Bologna, bisogna ascoltarlo per il prossimo mercato. E cercare di dargli soddisfazione, acquistando due o tre giocatori da lui segnalati.

Il prossimo mercato

Con il rientro di Miranda, la squadra arriverà a fine anno con una ragionevole dote di punti (25?) in classifica. Auspicabile, ma non certo. Importante è che a gennaio la Società liberi (=venda) i giocatori su cui l’attuale allenatore non sta puntando (sono almeno 4). Con quel gruzzolo si decida a comprare un attaccante, un centrocampista di qualità (o valorizzare Libra) e un esterno sinistro e uno di destro di grande valore. E probabilmente, allora, potremo provare a ricentrare l’Europa. Perchè questo Bologna di Palladino ha fatto 6 risultati utili consecutivi. Magari migliorabile, ma non scarso.

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