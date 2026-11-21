Ci sono tecnici come Paolo Zanetti che, senza assurgere a ruoli di super tecnici di calcio, nel tempo sono diventati l’autentica “bestia nera” di una squadra di calcio avversaria. Quella squadra, ad oggi e nel nostro caso, si chiama Bologna Fc 1909. Paolo Zanetti, centrocampista italiano dei primi anni duemila, inizia la sua trafila di allenatore nelle giovanili della Reggiana. Ha poi riportato il Venezia in serie A nella stagione 2020/21, dopo 19 anni di assenza. La stagione successiva, da ultimo in serie A e dopo 8 sconfitte, venne esonerato dalla società lagunare, quando la sua squadra era in ultima posizione.

Paolo Zanetti, nella stagione 2022/23 si accorda con l’Empoli dove, al termine della stagione, raggiunge una faticosa salvezza a tre giornate dal termine. Ma la stagione successiva, complice un filotto di 5 sconfitte consecutive (compresa la Coppa Italia), viene esonerato il 19 settembre 23.

Ma ancora è il Verona a dargli una chance per allenare per la stagione 2024/25, con opzione per un secondo anno. Salvatosi all’ultima giornata, proprio contra la sua ex squadra, l’Empoli, la stagione successiva viene esonerato il 2 febbraio 2026, avendo raccolto solo 14 punti in 23 giornate.

Avreste mai detto, quindi, che questo allenatore poteva essere la bestia nera del Bologna?

Paolo Zanetti “bestia nera” del Bologna

Eppure Paolo Zanetti ha vinto 4 volte contro il Bologna, di cui tre nel fortino del Dall’Ara, e solo le ultime due (6 volte in tutto ha incontrato il Bologna da allenatore), ha perso contro i rossoblù.

Tornando alle “sue” vittorie, la prima fu il 21/11/21 (data quasi palindroma) contro il Bologna targato Mihailovic. Un gol su rimpallo di Okereke, dopo una partita a senso unico per i rossoblù, porta i tre punti ai lagunari. In quel Bologna giocavano Skorupski, Theate e Orsolini. La seconda fu a settembre 2022, dove alla guida dell’Empoli, contro il Bologna di Motta, con gol di Bandinelli, fu corsaro sotto la Maratona. In quel match il Bologna colpì due legni (Arnautovic e Zirkzee), segno che, quando non è giornata, la palla non entra neanche lanciata con le mani.

Al ritorno di quella stagione, Paolo Zanetti colpì ancora al Castellani, vincendo per tre a uno, con gol anche di Cambiaghi. In quel Bologna giocarono Skorupski (che in passato aveva militato nell’Empoli), Moro e Orsolini. L’ultima “sconfitta”, la terza sotto le due torri, arrivò la stagione successiva, quando il Mister era alla guida del Verona (2 a 3). Il Bologna, giocò, tutto il secondo tempo, in 10 per l’espulsione di Pobega, fu piegato da un autogol goffo di Castro. L’argentino infilò, con una deviazione maldestra nella propria porta.

Domani Zanetti arriva al Dall’Ara con una squadra, l’Udinese, con qualche defezione (Alaba e Davis su tutti): è il momento buono per ribaltare le bruttissime abitudini.

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