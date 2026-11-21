La sfida tra Bologna e Udinese è un’altra di quelle partite che ha ormai oltre cento anni di precedenti sebbene in alcuni momenti storici non sia stata particolarmente presente. Sono quasi sempre partite abbastanza tirate e complicate, che però vedono un leggero vantaggio per i colori rossoblù.

Il bilancio complessivo tra Bologna e Udinese

Nei 99 incontri ufficiali disputati finora le statistiche parlano appunto di un confronto combattuto, in cui il Bologna ha totalizzato 38 vittorie, 29 pareggi e 32 sconfitte, con 152 reti segnate e 119 subite. Il vantaggio bolognese sta quindi soprattutto nelle reti, anche se sono arrivate 6 vittorie in più rispetto ai friulani.

Statisticamente però, il risultato più frequente è il pareggio per 1-1, registrato in ben 16 occasioni, a evidenziare il fatto che comunque non è mai semplice vincere.

La miglior vittoria nella storia del Bologna contro i friulani è lo storico 14-0 conquistato in casa il 25 marzo 1923, mentre la peggior sconfitta risale invece ai due 4-0 subiti in trasferta a Udine il 17 novembre 1991 e il 4 dicembre 2019.

I precedenti di Bologna-Udinese

Restringendo l’analisi alle sole 47 partite giocate a Bologna, il fattore campo si dimostra determinante a favore dei padroni di casa, che hanno ottenuto 25 vittorie contro 11 pareggi e 11 sconfitte. Anche le reti segnate dimostrano un divario interessante, visto che a fonte delle 92 segnate il Bologna ne ha subite “solo” 53.

Tra le mura amiche il risultato più frequente è la vittoria per 2-1 (uscita 7 volte), seguita dal pareggio per 1-1 (6 volte) e dal 2-0 (5 volte), tre punteggi che dimostrano il vantaggio felsineo.

La miglior vittoria interna coincide con il leggendario 14-0 del 1923, ma si evidenzia anche il bel 4-0 del 2017, mentre la peggior sconfitta casalinga è lo 0-3 incassato il 24 settembre 2008.

I migliori marcatori rossoblù

I calciatori del Bologna che hanno punito più volte l’Udinese sono ovviamente soprattutto calciatori del passato.

Angelo Schiavio e Gino Cervellati: 7 gol Gino Cappello, Gino Pivatelli e Giuseppe Genovesi: 6 gol Mario Perin, Ezio Pascutti e Kubilay Türkyilmaz: 4 gol

A quota tre c’è il solito Riccardo Orsolini, che potrebbe salire di posizione e affiancarsi anche in questa statistica a grandi del passato.

Gli ultimi tre precedenti di Bologna-Udinese

Gli ultimi tre precedenti di Bologna-Udinese hanno confermato la solidità interna degli emiliani ma non hanno consolidato più di tanto il nostro vantaggio a livello di vittorie:

Bologna-Udinese 1-0 (23/02/2026): Vittoria di misura dei rossoblù decisa dal calcio di rigore di Federico Bernardeschi. Bologna-Udinese 1-1 (18/08/2024): Pareggio all’esordio stagionale sbloccato dal rigore di Riccardo Orsolini e riequilibrato per i friulani da Lautaro Giannetti. Bologna-Udinese 1-1 (28/04/2024): Il vantaggio ospite di Payero viene impattato dalla rete di Alexis Saelemaekers.

Cosa aspettarsi dal prossimo Bologna-Udinese?

Al Dall’Ara il Bologna vanta una percentuale di vittorie superiore al 53% (25 successi su 47 gare) ma concede anche spesso almeno un gol. Considerando anche l’attuale situazione di classifica e le qualità/criticità delle due formazioni, è credibile attendersi un risultato come il classico 1-1 o il 2-1, con entrambe le formazioni a segno, ma con i rossoblù leggermente avvantaggiati.

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