Mister Raffaele tira un sospiro di sollievo: per necessità avrebbe potuto dover fare a meno della virtù (alias virtuosismo) di Nicolò Cambiaghi. Invece l’ex Atalanta, sarà presente contro l’Udinese. La botta rimediata in Nazionale, contro i francesi, poteva essere una necessità che chiamava il suo cambio, ma la caviglia dice che domenica scenderà in campo a dare il proprio contributo. E un Cambiaghi così, oggi, è immarcabile e insostituibile, anche se con Mbangula si è trovato un ottimo alterego. E l’oggi del Bologna nasce sopra una solidità che insiste, quasi sempre, sugli stessi uomini (11), con piccole e ragionate eccezioni. Perchè Palladino sa di avere un gruppo di buona qualità, con alcuni elementi particolarmente validi. E su questo principio sta costruendo il suo percorso di successo, almeno fin qui.

La virtù di saper gestire le necessità

E quello che non è riuscito a Domenico Tedesco, è proprio quello di aver “estratto” da un nucleo base le migliori virtù, insistendo quasi sempre su quello, per migliorare il posizionamento in campionato. E per capirlo, scrive Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna odierno, utilizziamo i numeri. Partendo dalla prima sosta delle nazionali (tre settimane fa) fino a quest’ultima. Iniziamo il conteggio da dopo la gara col Torino, la prima con Palladino in panchina. In un momento di estrema necessità in punto classifica, il dato che emerge è quello di una pattuglia d’assalto, su cui il mister ha sempre contato. E il primo è lo scozzese Ferguson che, con 540 minuti giocati, è il leader indiscusso di questa “speciale” classifica. Subito a ruota, ci sono altri 8 giocatori che hanno superato i 400 minuti in campo. Segnale questo che Palladino ha iniziato a trovare la quadra con un gruppo ben definito di giocatori, facendo di necessità virtù. Gruppo che porta sul manto erboso il suo credo tattico.

Gli 8 + 1 + 1+1

Da chi è composto questo manipolo di “eroi rossoblù”? Detto di Ferguson, proseguiamo con Casale (498′), Pobega (482′) e Zortea (473′) che compongono il podio. Ma subito dietro, attaccatissimi, ci sono Skorupski (450′), Cambiaghi (443′), Darmian (428′), insieme a Bernardeschi (419′) e Theate (403′). E per soli 7 minuti (393′) non supera i 400 minuti giocati Miranda, che a Parma, subendo l’infortunio che ricordiamo, non è riuscito a finire la partita. Da segnalare inoltre, con un buon minutaggio, Odgaard (288′) e Mbangula (182′), eroe di San Siro.

Unico, piccolo, neo sono i giocatori (10) che, nello stesso periodo, hanno giocato meno di 90 minuti e questa non è ne una necessità (non utilizzarli), ma neanche una virtù. Comunque adesso è troppo presto per parlarne: vedremo alla fine del girone di andata se e come il Mister li ha utilizzati e poi, eventualmente, tireremo le conclusioni.

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