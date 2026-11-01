Pall@dino – Stagione 2026/27: cosa ci racconta la decima giornata sotto Palladino?

La decima giornata su trentotto di campionato è già un buon punto di partenza per iniziare a fare una prima valutazione della stagione dei rossoblù. Dieci giornate sono il 25% del cammino totale e ci stimolava poter fare un confronto con le precedenti 4 stagioni, per capire come erano state quelle partenze. Dobbiamo solo rimarcare che questa annata è iniziata con un altro allenatore e di questo ne terremo conto.

Stagione 2022/23

Questo campionato è quello del cambio Mihajlovic-Motta, avvenuto dopo la quarta giornata. Alla decima giornata la squadra di Motta era al sedicesimo posto, con sette punti. Quella giornata si gioco a Napoli, dove perdemmo per 3 a 2 (Zirkzee e Barrow i nostri marcatori). A fine campionato il Bologna si trovò al nono posto, con 54 puti.

Campionato 2023/24: l’anno della conquista della Champions

Il Bologna giocò la seconda stagione con l’allenatore portoghese e la decima giornata vide i rossoblù pareggiare contro il Sassuolo, con un gran gol di Zirkzee. In quel momento i ragazzi di Motta erano ottavi con quindici punti. Quel campionato si concluse con il Bologna quinto, sentendo il profumo dell’Europa che conta.

Annata 2024/25: l’avvento di Italiano

Quella decima giornata i rossoblù la giocarono alla Unipol Domus di Cagliari, vincendola per 0 a 2 (gol di Orsolini e Odgaard). La classifica di quel momento, dopo l’arrivo di Vincenzo Italiano, narrava che il Bologna era ottavo a quindici punti, come quelli del campionato precedente. Il 2025 rimarrà nella storia per la vittoria il 14 maggio 2025 della terza Coppa Italia. Al termine di quella stagione il Bologna si trovò al nono posto con 62 posti. La vittoria in Coppa Italia ci aveva aperto la porta per la partecipazione in Europa League.

Campionato 2025/26: l’ultimo ballo con Italiano

Di quel campionato ricordiamo la decima giornata sotto un’acqua torrenziale in quel di Parma. Un 1 a 3, con gol di Castro, ancora Castro e Miranda. La posizione quella sera era la migliore alla decima giornata delle quattro stagioni valutate: il Bologna era quinto con 18 punti. Quella stagione finirà con un Bologna ottavo, avendo raggranellato 56 punti, a tre punti dall’Atalanta (guidata proprio da Palladino), che sta giocando la Conference League.

Stagione 2026/27: l’avvento di Palladino

La situazione oggi di classifica, dopo 10 giornate, vede il Bologna a pari punti (14) con Napoli (7) e Juventus (8), nono solo per differenza reti. Palladino ha uno score di 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta con l’Inter. Il finale di stagione è ancora tutto da scrivere e con i se e i ma la storia non si fa. Certo che la squadra, in mano a Mister Raffaele, potrebbe avere un ottimo percorso, un’ottima stagione, un ottimo finale.

Mister noi ci crediamo: adesso dipende da Voi.

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